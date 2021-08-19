الإمارات تبحث تعزيزالتعاون مع «الإيكاو»

المصدر: دبي- البيان

التقى المهندس سعيد محمد السويدي ممثل الدولة الدائم لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) ومقرها مونتريال، كندا، خوانكارلوس سالاسار، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي.

تم خلال اللقاء استعراض التعاون القائم بين دولة الإمارات والإيكاو، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما أكد السويدي التزام دولة الإمارات متمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني بدورها في تقديم الدعم الفني لبرامج ومبادرات الايكاو.

وفي ختام اللقاء عبر المهندس سعيد السويدي للأمين العام عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح في دوره الجديد في المنظمة.

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