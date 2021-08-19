كيرتن للضيافة تستعد للافتتاحيات القادمة وتوسع الشركة بتعيين رئيس تنفيذي للعمليات

المصدر: دبي - البيان

كيرتن للضيافة، مشغل للمشاريع المتعددة الاستخدامات، تعلن عن التعيين الاستراتيجي للمتمرس في مجال الضيافة وفيق يوسف بمنصب الرئيس التنفيذي للعمليات.

وفيق، القائد المخضرم الذي يتمتع بسجل حافل بالنمو مع مشغلي الفنادق العالميين، وحياته المهنية التي تمتد عبر 3 قارات على مدى عقدين من الزمن، سيسهم بشكل كبير في توسع بصمة كيرتن للضيافة وافتتاح العديد من المشاريع التي ستبدأ في عام 2021 فصاعدًا.

سيكون وفيق مسؤولاً عن جميع المشاريع القائمة حالياً وافتتاح المشاريع المتعددة الاستخدامات القادمة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومصر وجورجيا والأردن والكويت والمملكة العربية السعودية مما يقود الرؤية العالمية للمجموعة للنمو والتوسع. سيكون مركزه في المقر الرئيسي للمجموعة في دبي.

مارلوس نيبنبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة كيرتن للضيافة قالت «يجلب وفيق معرفة واسعة من المنظمات العالمية والخبرة الإقليمية والموهبة لرعاية الفرق التي تقدم النجاح والابتكار وتطمح إلى أن تصبح من رواد الصناعة والمفكرين المبتكرين.

يسعدنا أن يكون لدينا قائد بارع تجاريًا يؤمن بأن ثقافتنا التي تتمحور حول الموظف يمكن أن تخلق عمليات مستدامة عالميًا، ورحلات فريدة للضيوف، وفي النهاية تقديم قيمة مضافة للمالكين وأصحاب المصلحة في المجال».

وفيق يوسف، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة كيرتن للضيافة قال، «تتماشى فلسفة كيرتن للضيافة تمامًا مع نهجي الشخصي، أن نفخر بتطور معايير الضيافة والارتقاء بها بشكل استباقي، والتركيز على بناء المجتمعات بدلاً من مجرد تشغيل العقارات - الفنادق والمساكن والمكاتب والأطعمة والمشروبات وكل شيء آخر يمس الضيافة.

هذا ما ألهمني للانضمام إلى هذا الفريق الريادي والمساهمة في تطوير صناعتنا من خلال المرونة وأسلوب الحياة. إن الرؤية الرائدة للمجموعة جنبًا إلى جنب مع جهود فريق متحمس، أعتقد حقًا أنها ستساعدنا في إنشاء تجارب للضيوف تعكس شعورهم بالتواجد في منازلهم، ومواصلة التقدم والتغلب على اتجاهات الصناعة المتعددة».

خلال مسيرته المهنية، لعب وفيق أدوارًا مهمة في مجموعات فندقية مختلفة بما في ذلك قصر الإمارات وفنادق كمبينسكي وروتانا في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

كان آخر منصب له هو نائب رئيس العمليات في فنادق كمبينسكي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث كان يدير ما يقرب من 20 فندقًا بعد أن قاد قسم عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمجموعة. إنه ضليع في إدارة الفنادق، وبناء القدرات، وما قبل افتتاح الفنادق، وخلق القيمة وبناء القدرات عبر العديد من العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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