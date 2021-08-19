مفاجآت «صيف دبي» تقدم مزيداً من المرح للمتسوقين والعائلات بعطلة نهاية الأسبوع

المصدر: دبي- البيان

تقدم الدورة الحالية من مفاجآت "صيف دبي"، والتي تختتم فعالياتها في 4 سبتمبر، أي بعد أسبوعين فقط، لسكان المدينة وزوارها مجموعة كبيرة من العروض الترويجية، والتخفيضات الكبرى، والأنشطة العائلية في مختلف أنحاء المدينة.

ويتواصل المرح خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، حيث يمكن للجمهور والمتسوقين استكشاف العروض التي تقدمها المتاجر، والاستمتاع بالمأكولات الرائعة، وكذلك العروض الموسيقية المباشرة وغيرها الكثير.

وتسهم مفاجآت «صيف دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في تعزيز مكانة المدينة وجهة سياحية ممتعة ومنفتحة وآمنة، ترحب بالجميع، حيث تلتزم جميع الوجهات والمتاجر ومراكز التسوق المشاركة بإجراءات الصحة والسلامة المهمة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على عدد من أفضل الأنشطة والصفقات والعروض الترويجية والفعاليات، التي تستضيفها المدينة في عطلة نهاية هذا الأسبوع.

العروض المباشرة

تعود فعالية ذا لافتر فاكتوري في نهاية الأسبوع الحالي، من خلال عرضين رائعين في فندق موفنبيك جميرا بيتش ريزيدنس دبي يومي 19 و20 أغسطس، وسيصعد الممثل الكوميدي نك غويرا إلى خشبة المسرح بعد ظهوره مع جيمي فالون في برنامج تونايت شو، وستاند أب ريفوليوشن من كوميدي سنترال، ويقدم الكوميديان جاك جونيور المعروف لدى نوادي الكوميديا في الولايات المتحدة الأمريكية، وليزا كاري، التي تأخذ الجمهور في رحلة ممتعة من خلال مغامرات السفر الخاصة بها، عرضاً كوميدياً مشوقاً. تتوفر التذاكر على www.thelaughterfactory.com.

ويقدم النجم الألماني دي جيه بول فان ديك عرض شاين إيبيزا في كوكاكولا أرينا بدبي يوم 19 أغسطس، والذي يعد تجربة ممتعة لمحبي الموسيقى الراقصة في إحدى أكبر الفعاليات الموسيقية لهذا العام. تتوفر التذاكر على visitdubai.com.

ويرحب مسرح مول الإمارات بعرض سندريلا: بايت سايز باليه من إنتاج موسكو سيتي باليه يومي 19 و21 أغسطس، ويتضمن العرض الذي يعد بمثابة تجربة عائلية رائعة وفريدة من نوعها، موسيقى غامرة للملحن الأسطوري سيرجي بروكفييف، وتصميم الرقصات لفيكتور سميرنوف-جولوفانوف. تتوفر تذاكر هذا العرض الممتع على visitdubai.com.

ويمكن لعشاق الكوميديا الاستمتاع بأمسية كوميدية عربية من الدرجة الأولى في دبي أوبرا يوم 20 أغسطس في عرض ذا شو وبس، ومن خلال مجموعة رائعة من القصص المصورة، يمكن للضيوف الاستمتاع بالنكت الرائعة من هشام حداد وجاد بو كرم وأمل طالب وإيلي شمالي، بالإضافة إلى ضيف الشرف طوني أبو جودة. تتوفر التذاكر على visitdubai.com.

«إكسبو 2020 دبي»

يفتح الحدث الضخم أبوابه للزوار في 1 أكتوبر، ويمكن لسكان دبي وزوارها شراء التذاكر من الآن. ويقام «إكسبو 2020» على مدار 6 أشهر، ويضم مجموعة مذهلة من العروض والتجارب وغيرها مع جدول يومي من الفعاليات التي لا تُنسى، ومن خلال ثلاث مناطق رئيسية تحمل اسم الاستدامة والتنقل والفرص، يمكن للزوار استكشاف الأجنحة التي تمثل كل دولة على كوكب الأرض تقريباً.

بالإضافة إلى معرفة المزيد حول المبادرات والأنشطة الترفيهية والتعليمية لـ«إكسبو 2020 دبي» وغيرها الكثير. يمكن شراء التذاكر التي تتراوح بين تذاكر الدخول اليومي إلى تصاريح الدخول الموسمية من خلال الموقع الإلكتروني www.expo2020dubai.com.

متعة المأكولات

تقدم عطلة نهاية هذا الأسبوع لمحبي الطعام الفرصة الأخيرة للاستمتاع بعروض رائعة على الإفطار والغداء والعشاء في أفضل فنادق دبي مقابل أسعار مذهلة، في إطار عرض أسبوع الصيف للمطاعم مع مفاجآت «صيف دبي»، والذي يستمر حتى يوم السبت 21 أغسطس.

ويقدم عرض المأكولات الرائع قوائم طعام خاصة متوفرة للكبار والأطفال بأسعار وجبات تبدأ من 69 درهماً للكبار و25 درهماً للأطفال في 30 مطعماً من أفضل المطاعم في دبي. للحصول على القائمة الكاملة بالمطاعم المشاركة ولحجز طاولة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.SummerRestaurantWeek.com.

ويعد عرض تذوق واربح مع مفاجآت صيف دبي، والذي ينتهي يوم 4 سبتمبر، أحد العروض الرائعة التي يمكن لسكان دبي وزوارها من الأصدقاء والعائلات الاستمتاع بها. وسيحظى العملاء الذين ينفقون 100 درهم في مجموعة من المطاعم المختارة بفرصة الفوز بعضوية زوماتو برو وبطاقات هدايا من بنك رأس الخيمة الوطني بقيمة 200 درهم. كما سيتمكن رواد المطاعم بفرصة مضاعفة للفوز خلال عروض العودة إلى المدرسة.

وتشمل مراكز التسوق المشاركة مركز البستان ومركز الغرير والورقاء سيتي مول ومركز مجمع بوابة الخيل وبرجمان ومركز بن سوقات وباي أفينيو ودبي أوتليت مول ومجمع مدن والواحة مول ومركز مجمع شروق وريف مول وتايمز سكوير سنتر وجمعية الاتحاد التعاونية في القوز ووصل فيتا ودار وصل ووصل 51 وسوق مدينة جميرا.

الأنشطة العائلية

يستضيف ذا جرين بلانيت فعالية ترفيهية وتعليمية للأطفال على مدار ثلاثة أيام، تستهدف توعيتهم بجعل عالمنا مكاناً أفضل. وتقام فعالية «حكايات ذا جرين بلانيت» في الغابة المطيرة الداخلية من 19 وحتى 21 أغسطس، وتشمل الأنشطة الترفيهية للأطفال من سن 3 إلى 10 سنوات البحث عن الكنز والفنون والحرف اليدوية وسرد القصص المباشرة من المؤلفين والرسامين وركن كتابة الرسائل، حيث يمكن للأطفال إرسال رسائل إلى حيواناتهم المفضلة وتلقي الرد عبر البريد الإلكتروني. جميع الأنشطة مجانية لحاملي تذاكر ذا جرين بلانيت.

ومن جهتها تستضيف كيدزانيا معرضاً للحيوانات الحية بالشراكة مع سفاري دبي ودبي للسياحة، وذلك حتى 31 أغسطس، ويمكن للأطفال الاستمتاع بإطعام حيواناتهم المفضلة وتعلم حقائق ممتعة عنها. وتقام تجربة سفاري دبي يومياً في دبي مول من الساعة 1 ظهراً وحتى 4 عصراً.

ويدعو المخيم الرياضي الصيفي السنوي في سيتي سنتر مردف سكان دبي وزوارها مع الأطفال للمشاركة في مجموعة كبيرة من الألعاب والأنشطة الرائعة، ويضم المخيم الذي يستمر حتى 26 أغسطس، مجموعة متنوعة من الرياضات تشمل كرة القدم وكرة السلة والتنس وأنشطة رياضية أخرى، لمساعدة الأطفال في التغلب على الملل خلال العطلة المدرسية.

ويرحب دبي فستيفال سيتي مول بالمتسوقين والعائلات والأطفال الصغار في فعالية تتخذ طابع شاطئ البحر، وتشمل العديد من الأنشطة والألعاب، علاوة على ملعب وحفرة رملية، ليستمتع بها الأطفال. وسيدخل المتسوقون الذين ينفقون 300 درهم في سحب للفوز ببطاقة هدايا بقيمة 20,000 درهم، علماً بأن السحوبات ستُقام كل أسبوع خلال مفاجآت صيف دبي. ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أيضاً ربح جوائز فورية من خلال المشاركة في مجموعة من الألعاب الترفيهية في فعالية الشاطئ.

وتتواصل فعالية جنة الصيف في فستيفال بلازا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، حيث يستضيف مركز التسوق مخيماً، يضم مجموعة متنوعة من ورش العمل للأطفال تشمل الرسم على الخزف وتزيين كعك الدونت والعناية بالبساتين وجلسات سرد القصص، وسيتم تقديم جلسات مجانية للياقة البدنية بالشراكة مع ذا باد فتنس وجيمنيشن حتى 28 أغسطس، مع جلستين يومي الجمعة والسبت تشملان تمارين البيلاتس والرقص والتمارين القلبية، ويمكن للعائلات الاستمتاع بمناطق اللعب وفرص التقاط الصور.

وتستضيف ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس محبي الطعام في عطلة نهاية الأسبوع، ليستفيدوا من عروض حصرية على المطاعم ووجهات تناول الطعام.

وفي إطار العرض الترويجي كود الصيف، يمكن للعائلات والأصدقاء مسح رمز الاستجابة السريع QR للاستمتاع بتخفيضات رائعة على تجارب المأكولات والمشروبات والترفيه والتسوق. وتقام فعالية كود الصيف طوال مفاجآت صيف دبي.

وتتعاون ذا أوتليت فيليدج مع خمسة من أفضل المؤثرين في دبي لاستضافة مسابقة ذا أوتليت فيليدج للتصميم على منصات التواصل الاجتماعي.

وسيطلب من المشاهدين زيارة ذا أوتليت فيليدج لتصميم بعض الإطلالات وإرسال إبداعاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، للحصول على فرصة الفوز بإقامة في أحد فنادق مجموعة جميرا، أو إقامة فندقية ترفيهية في حتا الموسم المقبل، أو تذاكر دخول إلى حديقة لاغونا المائية. وتتألف المسابقة من خمس فئات هي فئة المحترفين، وفئة الرياضة واللياقة البدنية، وفئة الفخامة، وفئة أسلوب الحياة غير الرسمي، وفئة الأطفال،

بينما يواصل عالم مدهش الترحيب بالأطفال من جميع الأعمار حتى يوم 28 أغسطس، ليقدم لهم مجموعة رائعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية والتعليمية، بالإضافة إلى فرصة لقاء شخصيتي مدهش ودانة المفضلتين لدى الجميع. ويقام عالم مدهش في مركز دبي التجاري العالمي داخل قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3 وقاعة ذا أرينا.

ويمكن للأطفال وأولياء الأمور الاستمتاع بتجربة المنتزه الترفيهي التي تكتمل مع مناطق التجزئة والمأكولات والمشروبات، وسيفوز أحد الزوار سعداء الحظ بسيارة GAC-GS5 طراز 2021 من مجموعة قرقاش، وذلك عند إنفاق 300 درهم، حيث سيتم الإعلان عن الفائز يوم 28 أغسطس.

يفتح عالم مدهش أبوابه طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 ليلاً، ومن الخميس إلى السبت من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

ويستقبل ميركاتو مول العائلات بمجموعة من عروض التسوق وأنشطة الترفيه، ويمكن للعملاء ركوب المنزلق الضخم الموجود أعلى السلم الكهربائي، كما يستضيف مركز التسوق مجموعة من فعاليات الترفيه المباشرة.

والتي تشمل عروض السيرك، ويستضيف كل من ميركاتو وتاون سنتر جميرا عرض «تسوق واربح» الترويجي من مفاجآت صيف دبي، حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 75 في المئة داخل معظم منافذ التجزئة، بالإضافة إلى فرصة الفوز بمبلغ 10000 درهم أسبوعياً مع كل إنفاق بقيمة 200 درهم.

ويمكن للعائلات والأصدقاء الاسترخاء داخل إحدى الحدائق المائية المميزة، وذلك في إطار عرض سبلاش فيست الترويجي، وحتى يوم 4 سبتمبر، يمكن للزوار الدخول إلى منطقة سبلاش ان بارتي في لا مير سنترال مقابل 50 درهماً للساعة الواحدة.

كما يمكن للزوار الدخول إلى حديقة لاغونا المائية مع الحصول على أربع تذاكر بسعر ثلاث تذاكر فقط. ويشمل عرض سبلاش فيست الخاص بحديقة ليغولاند المائية تخفيضاً بنسبة 20 في المئة على أسعار التذاكر عند الحجز مقدماً عبر الإنترنت، وتخفيض 50 في المئة على أسعار الكابانا بعد الساعة 4 عصراً.

كما يمكن للأطفال تناول الطعام مجاناً بعد الساعة 4 عصراً في عطلة نهاية هذا الأسبوع وحتى يوم 4 سبتمبر. ويمكن لزوار حديقة وايلد وادي المائية الاستمتاع بعرض سبلاش فيست الخاص بها، والذي يشمل تذكرة دخول مع وجبة مقابل 149 درهماً، وذلك حتى 28 أغسطس.

ويقام مهرجان الصيف في آي إم جي عالم من المغامرات حتى يوم 28 أغسطس مع أنشطة يومية للمرح العائلي. وسيستمتع الزوار بفعاليات ترفيهية رائعة، تشمل رقصات يومية باستخدام أضواء LED وشاطئاً داخلياً قياس 4×4 أمتار.

بالإضافة إلى موكب الشخصيات، الذي يضم أكثر من 30 شخصية كرتونية شهيرة. وسيستمتع الزوار أيضاً بمشاهدة الزومبي على متن شاحنة فندق مسكونة، والديناصورات على متن شاحنة سفاري.

بالإضافة إلى عروض السيرك والتي تشمل المشي على ركائز وركوب الدراجات الأحادية والعروض السحرية وعازفي الطبول الأفريقية والفنانين الاستعراضيين من أفريقيا وغيرها الكثير. ويمكن لضيوف آي إم جي عالم من المغامرات أيضاً الاستمتاع بالمنافسات والعروض الترويجية الرائعة، والكثير من خيارات المأكولات الشهية.

وتنظم حملة فتنس بيوند خلال مفاجآت «صيف دبي» بالتعاون مع كور دايركشن أمسية خاصة تشمل جلسة تأمل في ذا فيو، نخلة جميرا، منصة المشاهدة التي تم افتتاحها مؤخراً في الطابق 52 بأبراج النخيل، نخيل مول، نخلة جميرا.

وستقام التجربة التي تستمر على مدار 45 دقيقة من الساعة 8:30 مساء. ويمكن للضيوف تسجيل الدخول من خلال مكتب تسجيل في ذا فيو والاستمتاع بالأضواء الليلة في المدينة كونها جزءاً من جلسة التأمل والتنفس. تبلغ أسعار التذاكر 249 درهماً للشخص، وتقتصر الفعالية على 150 مشاركاً فقط. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.coredirection.com.

عروض التجزئة والسحوبات

يستضيف مول الإمارات من 21 وحتى 31 أغسطس فعالية فنتي بيوتي كانيون، وهي مفهوم تفاعلي جديد كلياً وحصري لمفاجآت «صيف دبي». وتشمل الفعالية احتفالاً مستوحى من الثقافة والأجواء المحلية بمنتجات التجميل الطبيعية والمتميزة، ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بالهدايا الحصرية مع مشتريات مختارة، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الجذابة التي تُقام طوال فترة انعقاد الفعالية.

ويستمر عرض تخفيضات موسم الصيف الذي يقام على مدار مفاجآت «صيف دبي»، خلال نهاية هذا الأسبوع وتشارك فيه 500 علامة تجارية و3500 متجر يقدمون تخفيضات تتراوح بين 25 و75 في المئة.

ويمكن للمتسوقين استكشاف عروض ترويجية رائعة للعودة إلى المدرسة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. وتشمل المتاجر المشاركة متاجر الأزياء مثل بيرشكا وبلومينغديلز وغانت وفوريفر 21، بالإضافة إلى المتاجر متعددة الأقسام مثل دبنهامز وعلامة فيلا، إلى جانب متاجر إنتيريرز وإنديغو ليفينغ المتخصصة في المفروشات والأدوات المنزلية.

ويقدم عرض تخفيض 10 في المئة مع أيام ميوز خلال مفاجآت «صيف دبي» الذي يستمر من 19 وحتى 21 أغسطس، لأعضاء برنامج ميوز عدداً من الصفقات الرائعة أثناء التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل والعطور من أبرز العلامات التجارية مثل كنزو وستلا مكارتني ومايكل كورس.

بالإضافة إلى عدد من المتاجر مثل ليفل شوز وفيسز وتاناغرا وغيرها، ويمكن لأعضاء البرنامج أيضاً الفوز بواحدة من 10 جوائز تبلغ قيمة الجائزة الواحدة منها 10000 درهم، والتي يمكن الاستفادة منها لدى أي من العلامات التجارية التابعة لبرنامج ميوز. للمشاركة في عرض تخفيض 10 في المئة مع أيام ميوز خلال مفاجآت «صيف دبي»، يرجى تنزيل تطبيق ميوز.

ويقدم عرض مليونير شير، خلال نهاية هذا الأسبوع وحتى نهاية مفاجآت «صيف دبي» يوم 4 سبتمبر، للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر في مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم.

بما في ذلك مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر معيصم، فرصة الفوز بمليون نقطة شير أسبوعياً. وللدخول في السحب، يمكن للعملاء استخدام محفظة شير الخاصة بهم أو مسح فواتير الشراء باستخدام التطبيق، وسيكون هناك تسعة فائزين يتم الإعلان عن أسمائهم خلال مفاجآت «صيف دبي»، وتقام السحوبات الأسبوعية المتبقية أيام 22 و29 أغسطس و7 سبتمبر.

ويستمر سحب مرسيدس في مفاجآت صيف دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية وحتى 25 سبتمبر، ويمكن للعملاء الذين يقومون بشراء قسيمة بقيمة 150 درهماً من محطات بترول إينوك وإبكو ومتاجر زووم والأكشاك الموجودة داخل مراكز التسوق والوجهات الأخرى، الحصول على فرصة الفوز بسيارة مرسيدس C200 طراز 2021، الإضافة إلى ربح 25000 درهم. كما يتوفر السحب على شبكة الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.idealz.com.

وتقام مفاجآت «صيف دبي» هذا العام بالشراكة مع الراعي الرئيسي بطاقة ماستر كارد من بنك رأس الخيمة الوطني، ومن الشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة، وطيران الإمارات، وإينوك واتصالات وشركة ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، وميركس، ونخيل (ابن بطوطة مول ونخيل مول وسيركل مول).

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