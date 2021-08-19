10 عروض ترويجية كبرى ضمن أفضل تجارب التسوق والترفيه بمفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي- البيان

تقدم مفاجآت صيف دبي مجموعة كبيرة ومتنوعة من العروض الترويجية الرائعة وعروض أنفق واربح التي تناسب جميع أفراد العائلة وتتماشى مع مختلف الميزانيات، بالإضافة إلى فرص الدخول في السحوبات على السيارات الفاخرة وعروض المأكولات والمشروبات الشهية.

وتقام الدورة 24 من مفاجآت صيف دبي حتى 4 سبتمبر في عدد من وجهات التسوق والترفيه على مستوى دبي، ويحظى قطاع التجزئة وموسم التخفيضات بشعبية كبيرة بين سكان المدينة وزوارها من مختلف الأعمار. وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمفاجآت صيف دبي، الضوء على أفضل 10 صفقات وعروض ترويجية ضمن أجواء التسوق الآمنة والعروض الترفيهية الرائعة.

1- وتقدم فعالية أسبوع الصيف للمطاعم مع مفاجآت صيف دبي التي تستمر حتى 21 أغسطس، صفقات رائعة لمحبي الطعام للاستمتاع بأطباقهم المفضلة بأسعار في متناول الجميع. وتشمل الفعالية 50 وجبة يمكن الاختيار من بينها،.

بما في ذلك الفطور والغداء والعشاء، وتتوفر هذه الوجبات من خلال 20 مطبخاً وتقدم في 24 موقعاً حول المدينة. وتشمل المطاعم المشاركة المطعم البرتغالي لانا لوسا، والمطعم الآسيوي ذا تاي كتشن، والمقهى الفرنسي بيسترو ديز آرتس، ومطعم اللحوم رودس توينتي10 وريفورم سوشيال وبابليك وغيرها الكثير. للحصول على القائمة الكاملة بالمطاعم المشاركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.SummerRestaurantWeek.com.

2- ويعد عرض تذوق واربح مع مفاجآت صيف دبي، والذي ينتهي يوم 4 سبتمبر، أحد العروض الرائعة التي يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بها. وسيحظى العملاء الذين ينفقون 100 درهم في مجموعة من المطاعم المختارة الفوز بقسيمة امسح واربح تمنحهم عضوية زوماتو وبطاقات هدايا من بنك رأس الخيمة الوطني بقيمة 200 درهم.

وخلال عروض العودة إلى المدرسة، سيحصل رواد المطاعم على قسيمتين لمضاعفة فرص الفوز. وتشمل مراكز التسوق المشاركة مركز البستان ومركز الغرير والورقاء سيتي مول ومركز مجمع بوابة الخيل وبرجمان ومركز بن سوقات وباي أفينيو ودبي أوتليت مول ومجمع مدن والواحة مول ومركز مجمع شروق وريف مول وتايمز سكوير سنتر وتعاونية الاتحاد في القوز ووصل فيتا ودار وصل ووصل 51 وسوق مدينة جميرا.

3- ويمكن للعائلات الاسترخاء داخل إحدى الحدائق المائية المميزة وذلك في إطار عرض سبلاش فيست الترويجي. ويمكن لزوار حديقة وايلد وادي المائية الاستمتاع بعرض سبلاش فيست الخاص بها والذي يشمل تذكرة دخول مع وجبة مقابل 149 درهماً وذلك حتى 28 أغسطس. ويشمل عرض سبلاش فيست الخاص بحديقة ليغولاند المائية تخفيض 20 بالمئة على أسعار التذاكر عند الحجز مقدماً عبر الإنترنت، وتخفيض 50 بالمئة على أسعار الكابانا بعد الساعة 4 عصراً.

كما يمكن للأطفال تناول الطعام مجاناً بعد الساعة 4 عصراً، وذلك حتى يوم 4 سبتمبر. وترحب حديقة لاغونا المائية بالمجموعات في منطقة لا مير، حيث يمكنهم الحصول على أربع تذاكر بسعر ثلاث تذاكر فقط حتى 4 سبتمبر، في حين يمكن الدخول إلى منطقة سبلاش اند بارتي في لا مير سنترال مقابل 50 درهماً للساعة الواحدة.

4- ويستقبل لا بيرل، العرض المذهل الذي يجمع بين الألعاب الأكروباتية والموسيقى، ضيوفه من العائلات والأصدقاء في الحبتور سيتي. وفي إطار عرض خاص بمفاجآت صيف دبي، يمكن للأطفال دون 12 عاماً الدخول إلى العرض الذي يقام في حبتور سيتي، مجاناً عند مرافقة شخص بالغ. ويمكن لسكان دولة الإمارات الحصول على تخفيض 20 بالمئة على سعر التذكرة وستحصل المجموعات المكونة من 4 أشخاص على تخفيض بنسبة 25 بالمئة في إطار صفقة رائعة خاصة بالعائلات والأصدقاء.

5- ويشهد عرض تخفيضات الصيف من مفاجآت صيف دبي والذي يستمر حتى 4 سبتمبر، مشاركة أكثر من 500 علامة تجارية و3500 متجر من خلال تخفيضات تبدأ من 25 وحتى 75 بالمئة على تشكيلة واسعة من المنتجات.

بما في ذلك عروض العودة إلى المدرسة. وتشمل الصفقات مجموعة مختارة من المنتجات المتاحة بتخفيض 40 بالمئة لدى متاجر ريبوك، وتخفيضات تتراوح بين 30 و75 بالمئة لدى متاجر أميركان راغ سي، و30 إلى 60 بالمئة لدى متاجر بيفرلي هيلز بولو كلوب، وتخفيضات 25 إلى 50 بالمئة لدى متاجر ديون لندن، وتخفيضات 30 بالمئة على مجموعة من المنتجات المختارة لدى متاجر هوم بوكس.

6- ويمنح عرض مليونير شير السنوي، والذي يستمر حتى نهاية مفاجآت صيف دبي يوم 4 سبتمبر، المتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر في مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، بما في ذلك مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر معيصم، فرصة الفوز بمليون نقطة شير أسبوعياً. وللدخول في السحب، يمكن للعملاء استخدام محفظة شير الخاصة بهم أو مسح فواتير الشراء باستخدام التطبيق. وتقام السحوبات أيام 22 و29 أغسطس و7 سبتمبر.

7- ويقدم سحب مرسيدس في مفاجآت صيف دبي والذي يستمر حتى 25 سبتمبر، للمتسوقين الذين يقومون بشراء قسيمة بقيمة 150 درهماً من محطات بترول إينوك وإبكو ومتاجر زووم والأكشاك الموجودة داخل مراكز التسوق والوجهات الأخرى، فرصة الفوز بسيارة مرسيدس C200 طراز 2021 بالإضافة إلى ربح 25000 درهم. كما يتوفر السحب على شبكة الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.idealz.com.

8 - وسيحظى زوار عالم مدهش بفرصة الفوز بسيارة GAC-GS5 طراز 2021 من مجموعة قرقاش. وسيدخل الزوار الذين ينفقون 300 درهم داخل عالم مدهش إلى السحب الذي يقام يوم 28 أغسطس. ويُقام عالم مدهش في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3 وقاعة أرينا في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى يوم 28 أغسطس.

ويقدم المنتزه الترفيهي الداخلي مجموعة من التجارب والألعاب الرائعة، حيث يمكن للزوار لقاء شخصيتي مدهش ودانة. وتشمل أبرز مكونات عالم مدهش منطقة المنافسات لليافعين، ومسارات انزلاقية ومنزلقات، ومنطقة ترامبولين بالإضافة إلى عروض يومية في قرية الترفيه وغيرها الكثير. ويفتح عالم مدهش أبوابه طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 ليلاً، ومن الخميس إلى السبت من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل.

9- ويقدم عرض تسوق واحصل على منزل أحلامك لعملاء متاجر حول الإمارات، شقة جديدة كلياً ومفروشة بالكامل في الحبتور سيتي. وسيفوز بهذه الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 1.1 مليون درهم، أحد العملاء الذين يستفيدون من تخفيضات تصل إلى 70 بالمئة تقدمها متاجر حول الإمارات حتى 31 أغسطس.

10- ويقدم عرض استرداد 10 % من المبالغ النقدية الذي يقدمه بنك رأس الخيمة الوطني، الراعي الرسمي لمفاجآت صيف دبي، للمتسوقين فرصة الاستمتاع بتخفيضات رائعة. ويحتاج حاملو البطاقات إلى إنجاز 50 معاملة على الأقل باستخدام المحفظة الرقمية (أبل باي، سامسونج باي، وغيرها) بأي قيمة لاسترداد المبالغ النقدية على كل معاملة يقومون بها خلال مفاجآت صيف دبي.

وللمشاركة في هذا العرض، يتعين على حاملي بطاقات الائتمان من بنك رأس الخيمة الوطني الاشتراك عن طريق إرسال «DSS» إلى 7010 من رقم الهاتف المتحرك المسجل لديهم. يبلغ الحد الأقصى للاسترداد النقدي 250 درهماً لكل عميل والعرض متوفر حتى 4 سبتمبر.

وتلتزم جميع الجهات المشاركة في الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بجميع قواعد الصحة والسلامة المهمة والتي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتقام مفاجآت صيف دبي هذا العام بالشراكة مع الراعي الرئيسي بطاقة ماستر كارد من بنك رأس الخيمة الوطني، والشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق) ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة، وطيران الإمارات، وإينوك واتصالات وشركة ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، وميركس، ونخيل (ابن بطوطة مول ونخيل مول وسيركل مول).

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