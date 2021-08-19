أحمد بن حميد يكرم موظفي اقتصادية عجمان المتميزين

المصدر: عجمان – البيان

كرم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عدداً من موظفي الدائرة من إدارة الرقابة والحماية التجارية وإدارة التسجيل التجاري، نظراً لجهودهم المتميزة خلال الفترة الفائتة في العمل وعطائهم اللا محدود، وكان ذلك خلال الاجتماع الدوري للقيادة العليا في الدائرة والذي يهدف إلى الاطلاع على آخر المستجدات لمشاريع ومبادرات الدائرة.

وألقى الشيخ أحمد بن حميد النعيمي كلمة للموظفين شاكراً جهودهم وعطاءهم قائلاً «نحنُ فخورون بكم وبعطائكم وبإنجازاتكم الدائمة، أنتم الأمل وبكُم وبشغفكم وحبكم للعمل نحققُ الريادة»، ودعا الموظفين جميعاً إلى الاجتهاد والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الإنجازات بتكامليةٍ وامتياز، والتركيز على رفع نسبة رضى المتعاملين الذي ينعكسُ على نجاح المؤسسة ودعم أهدافها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي ونهضة الإمارة.

وأشاد النعيمي خلال اجتماعه الدوري مع القيادات بجميع العروض المقدمة من قبلهم وأثنى على الإنجازات التي حُققت إلى الآن وأوصاهم بالاستمرار في العمل والتميز والتركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأشاد موظفو الدائرة والقيادات فيها على حرص الرئيس ومتابعته الدائمة للعمل والاطلاع على المستجدات بشكل دوري وتحفيزه للموظفين مما يشكل دافعاً قوياً لاستكمال المسيرة والعمل بنجاحٍ وتميز.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز