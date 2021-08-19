100 ألف درهم لزوار مراكز التسوق في دبي بحملة «العودة إلى المدارس»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، بالتعاون مع دبي للسياحة، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن إطلاق حملة «العودة إلى المدارس» الترويجية، حيث ستمنح المجموعة للمتسوقين جوائز نقدية بقيمة 100.000 درهم.

تستمر الحملة الترويجية في 19 مركزاً تجارياً بإمارة دبي حتى 4 سبتمبر.

عند التسوق بقيمة 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة يحق للعميل التسجيل في السحب الإلكتروني عند زيارة مكتب خدمة العملاء في المركز التجارية، والحصول على فرصة لربح جوائز نقدية تصل إلى 100.000 درهم، وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال السحب الكبير الذي سيقام في اليوم الأخير من الحملة الترويجية.

وتضم قائمة مراكز التسوق المشاركة في حملة «العودة إلى المدارس»: مركز البستان، مركز الغرير، أرابيان سنتر، الورقاء سيتي مول، برجمان، بن سوقات سنتر، كراون مول، سنترال مول، دبي آوتليت مول، دار وصل، مجمع مدن، ويست زون مزهر، الواحة مول، بالم ستريب، الريف مول، صن ست مول، مركز مجمع شروق، مركز تايمز سكوير، وذا مول.

وفي هذا السياق قال فيشال ماهاجان، مدير دبي أوتليت مول: «يعتبر دبي أوتليت مول وجهة التسوق المفضلة للعديد المتسوقين مع أكثر من 1300 علامة تجارية مختارة ومتميزة تقدم خصومات من 30% إلى 90% كل يوم من أيام السنة. يقدم دبي أوتليت مول مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والعروض المناسبة لجميع الفئات العمرية للعائلة بأكملها. يسعدنا دائماً المشاركة.

في جميع الحملات الترويجية الخاصة بدائرة السياحة والتسويق التجاري وجميع الوكالات الحكومية مثل العودة إلى المدارس، وتقديم عروض وخصومات رائعة لعملائنا الكرام».

مع افتتاح المدارس وزيادة عدد الزائرين إلى إمارة دبي، ستوفر الحملة الترويجية تجربة تسوق فريدة من نوعها للمتسوقين في إمارة دبي.

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