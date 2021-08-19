مؤشرات الأسهم تتباين.. والسيولة فوق 1.5 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ واصل سوق دبي مسيرته الصاعدة، ليغلق عند مستوى 2862 نقطة، بدعم ارتفاع أغلبية القطاعات.

فيما عدا «الخدمات والسلع»، فيما انخفض سوق أبوظبي ليغلق عند مستوى 7694 نقطة، ليتوقف عن الصعود بعد سلسلة ارتفاعات قياسية، حافظت على تماسكه، بدعم «العقار» و«الطاقة»، وسط ضغوط بيعية وجني للأرباح.

واستقطبت الأسواق سيولة تجاوزت 1.5 مليار درهم، 1.28 مليار منها لـ«أبوظبي»، و235 مليوناً لـ«دبي»، وجرى التداول على 356 مليون سهم، بواقع 220 مليوناً في «أبوظبي» و136 مليوناً في «دبي»، عبر تنفيذ 8092 صفقة.

سوق دبي

وصعد مؤشر «دبي» 0.9%، ليغلق عند 2862 نقطة، بدفع «البنوك» 0.47%، مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 1.09%. وصعد «العقار» 1.61%، لارتفاع «إعمار مولز» 2.55%، و«إعمار العقارية» 1.72%، و«الاتحاد العقارية» 1.13%.

كما ارتفع «الاستثمار» 2.26%، لصعود «دبي المالي» 2.83%، و«دبي للاستثمار» 2.22%، ونما «النقل» 0.44%، فيما ارتفع «الاتصالات» 0.15%، و«التأمين» 0.27%.

وتصدّر «إعمار العقارية» نشاط التداولات، مستقطباً 80 مليون درهم، تلاه «دبي المالي» بـ25 مليوناً، ثم «دبي للاستثمار» بنحو 23 مليوناً، وحقق «دبي المالي» أكبر ارتفاع 2.8%، تلاه «إعمار مولز» 2.55%، ثم «دبي للاستثمار» 2.2%، فيما كان «الصناعات الوطنية» الأكثر انخفاضاً 9.8%.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر «أبوظبي» 0.46% إلى 7694 نقطة، بضغط «البنوك» 0.02%، وتراجع «الاستثمار» 0.3%، وهبط «الاتصالات» 2.4%، كما انخفض «الخدمات» 0.63%، و«التأمين» 0.2%. فيما صعد «العقار» 0.9%، ونما «الطاقة» 0.1%.

وكذلك صعد «الصناعة» 1.2%، و«السلع» 0.9%. وتصدّر «العالمية القابضة» زخم التداولات بنحو 315 مليون درهم، تلاه «الدار» بـ308 ملايين، ثم «أبوظبي الأول» بواقع 257 مليوناً. وحقّق «أسمنت الفجيرة» أكبر ارتفاع 8.6%، تلاه «إيزي لِس» 7%، ثم «أركان» 6.5%، فيما سجّل «بلدكو» أكثر انخفاض 4.7%.

إفصاحات

* أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» تحقيق أرباح صافية بقيمة 78 مليوناً في النصف الأول 2021. وبلغت الإيرادات المحققة 82 مليون درهم، مقابل 78 مليوناً للفترة نفسها من 2020، فيما أعلنت الشركة موافقة مجلس الإدارة على البيانات المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021.

* أعلن مصرف السلام - البحرين، شراء ما يعادل 650000 سهم من (أسهم الخزينة) في سوق دبي المالي وبورصة البحرين، لترتفع أسهم الخزينة من 99.9 مليوناً إلى 100.6 مليون (4.1% من الأسهم الصادرة) بتاريخ 17 أغسطس 2021.

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