708 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أكثر من 708 ملايين درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 283 مبايعة بقيمة 580.45 مليون درهم منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 103.2 ملايين درهم و244 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 477.25 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى، تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة جبل علي الأولى تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم وتلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 104.87 ملايين درهم منها 8 رهون أراض بقيمة 21.84 مليون درهم و40 رهن فلل وشقق بقيمة 83.02 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 14 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 13 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 22.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 8 ملايين درهم، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 5 ملايين درهم.

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