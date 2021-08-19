فنادق دبي تُعيّن موظفين جدداً

المصدر: (دبي - البيان)

بدأت الفنادق في دبي في تعيين موظفين جدداً على نحو متزايد، على خلفية القرار الحكومي الصادر أخيراً بالسماح للفنادق، برفع طاقتها التشغيلية إلى 100% ومع اقتراب موعد «اكسبو 2020 دبي».

وذكر تقرير لمنصة «ورلداكام» الإخبارية العالمية أن الفنادق تتوقع موسماً مزدحماً يبدأ مع نهاية الشهر المقبل.

وأكد أحد مسؤولي المبيعات والتسويق لدى أحد فنادق دبي، أن سوق التوظيف في دبي أعادت فتح أبوابها مجدداً، وأن الفنادق تحديداً بدأت في تعيين موظفين جدد، في ظل توقع الجميع موسماً مزدحماً مع فتح الحدود، وتخفيف القيود المفروضة على السفر ومختلف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى «إكسبو 2020 دبي»، الذي تنطلق فعالياته أول أكتوبر المقبل.

وأشار المسؤول إلى نجاح عدد ليس بالقليل من فنادق دبي في الاحتفاظ بموظفيها، وعدم الاضطرار إلى خفض عددهم، بسبب تداعيات جائحة «كوفيد 19» من خلال برامج الإجازات الطويلة وغيرها من الجهود.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز