«سويفل» تشتري خدمة طلب الحافلات «شوتل»

المصدر: دبي - رويترز

قال مصدر مطلع لرويترز إن شركة النقل الناشئة سويفل التي مقرها دبي اتفقت على شراء «شوتل»، وهي خدمة شبيهة بأوبر لمشغلي الحافلات والشاحنات التي تقدم خدمات للبلديات والشركات والمؤسسات التعليمية.

وتدير «سويفل» منصة رقمية تسمح للركاب بالحجز والدفع لرحلات مع مشغلي الحافلات في مسارات ثابتة.

ولم يكشف المصدر، عن البنود المالية للصفقة التي تعد الأحدث في قطاع تكنولوجيا النقل على مستوى العالم، حيث تتطلع الشركات إلى إضافة ثقل أو جمع أموال من خلال عمليات إدراج عامة.

ووافقت «سويفل» الشهر الماضي على الاندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص، وهي كوينز جامبيت جروث كابيتال في صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار، ما يمهد الطريق لإدراج في ناسداك في الربع الأخير من العام الجاري.

تعمل الشركة حالياً في 10 مدن في 6 دول، وتقوم بأكثر من 3 ملايين رحلة شهرياً وهو رقم تهدف إلى زيادته إلى مليوني رحلة يومياً بحلول 2025.

وستعمل شوتل، التي مقرها برشلونة، كمركز لسويفل في أوروبا وسترفع التغطية الجغرافية للشركة بأكثر من الضعف وفقاً للمصدر وتعمل شوتل في 22 مدينة في 10 دول، منها البرازيل واليابان.

وتتوقع «سويفل»، التي تمتلك شبكة من 5 آلاف حافلة، منها 3 آلاف في مصر، التوسع في أنشطة أخرى مثل الخدمات اللوجستية والإعلانات والخدمات المالية بدءاً من 2023.

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