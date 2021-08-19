مناخ إيجابي بعودة الطيران إلى الأوضاع الطبيعية

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عن إعادة امتيازات عدة لموظفي المجموعة اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.

وفي رسالة داخلية إلى الموظفين، وجه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الشكر لموظفي المجموعة على مواصلة عملهم بتفانٍ في مواجهة تحديات هائلة. وقال إن الأسابيع والشهور القليلة الماضية، وبمساهمة كبيرة من التوجه العالمي للتطعيم باللقاحات المُضادة لجائحة «كوفيد 19» وجهود قيادة الإمارات، شهدنا على نحو متزايد طريقاً واضحاً لفتح الاقتصاد بعد التعافي.

وأضاف سموه: «إن طائراتنا الأيقونية تعيد تجميع الناس في أكثر من وجهة حول العالم، كما باتت الناقلات الجوية الأخرى تهبط في مطار دبي الدولي مجدداً، ثمة مناخ متميز من الإيجابية والعودة مجدداً إلى الأوضاع الطبيعية.

وأود أن أتقدم بالشكر إليكم جميعاً للوقوف بجانب بعضكم البعض وبجانب الناقلة خلال هذه الأوقات العصيبة. لقد قبلتم ظروف العمل الصعبة، بما في ذلك خفض الرواتب والامتيازات، وأظهرتم ولاءكم للمجموعة، وعلى الرغم من كوننا ما زلنا بعيدين عن التعافي الكامل، فيسرني أن أعلن إليكم أن التغيرات التالية ستجرى من أول أكتوبر المقبل:

سنعيد منح بدلات السكن للموظفين المتزوجين، وسنزيد قيمة مستحقات العطلات السنوية كي تُعوض إلى حد كبير الخفض الذي طبقناه في أكتوبر 2020، وسنمنحكم خيار ترشيح 5 أصدقاء للحصول على تذاكر امتيازية على الدرجة السياحية، كما سنكرم مواهبنا الداخلية على نحو أفضل من خلال زيادة فرص زيادة الرواتب عند الترقية للدرجات الرئيسية».

وفي أحدث مؤشرات المناخ الإيجابي للقطاع، وقعت «طيران الإمارات» اتفاقية رمز مشترك مع الناقلة البرازيلية «أزول» تتيح للعملاء الاتصال بسهولة من وإلى 8 مدن في البرازيل مع شبكة طيران الإمارات العالمية عبر ساو باولو.

وترتبط «طيران الإمارات» التي تشغل حالياً 5 رحلات أسبوعياً إلى ساو باولو، باتفاقيات رمز مشترك مع 21 ناقلة جوية وشركتي سكة حديد ولديها، بالإضافة إلى ذلك اتفاقيات إنترلاين مع أكثر من 106 شركات طيران وسكة حديد حول العالم.

وتشغّل أزول، أكبر شركة طيران في البرازيل من حيث عدد الرحلات والمدن التي تعمل عبرها، نحو 700 رحلة يومياً إلى أكثر من 120 وجهة، بأسطول يزيد على 160 طائرة.

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