أحمد بن سعيد: الطيران يعود إلى الأوضاع الطبيعية

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عن اعادة عدة امتيازات لموظفي المجموعة اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.

وفي رسالة داخلية إلى الموظفين وجه سموه الشكر لموظفي المجموعة على مواصلة عملهم بتفاني في موجهة تحديات هائلة. وأضاف أن الأسابيع والشهور القليلة الماضية، وبمساهمة كبيرة من التوجه العالمي للتطعيم باللقاحات المُضادة لجائحة كوفيد 19 وجهود قيادة الإمارات، شهدنا على نحو متزايد طريقاً واضحاً لفتح الاقتصاد بعد التعافي.

وأضاف إن طائراتنا الأيقونية تعيد تجميع الناس في أكثر من وجهة حول العالم، كما باتت الناقلات الجوية الأخرى تهبط في مطار دبي الدولي مجدداً، ثمة مناخ متميز من الإيجابية والعودة مجدداً إلى الأوضاع الطبيعية. وأود أن أتقدم بالشكر إليكم جميعاً للوقوف بجانب بعضكم البعض وبجانب الناقلة خلال هذه الأوقات العصيبة.

لقد قبلتم ظروف العمل الصعبة، بما في ذلك خفض الرواتب والامتيازات، وأظهرتم ولائكم للمجموعة، وعلى الرغم من كوننا ما زلنا بعيدين عن التعافي الكامل، فيسرني أن أعلن إليكم أن التغيرات التالية ستجري اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل: سنعيد منح بدلات السكن للموظفين المتزوجين، وسنزيد قيمة مستحقات العطلات السنوية كي تُعوض إلى حد كبير الخفض الذي طبقناه في أكتوبر 2020، وسنمنحكم خيار ترشيح خمسة أصدقاء للحصول على تذاكر امتيازية على الدرجة السياحية، كما سنكرم مواهبنا الداخلية على نحو أفضل من خلال زيادة فرص زيادة الرواتب عند الترقية للدرجات الرئيسية».

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