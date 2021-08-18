40 مليون متسوق لمتاجر «الفطيم إيس» في 30 عاماً

المصدر: دبي - البيان

تحتفل الفطيم إيس، رائدة التحسينات المنزلية، بمرور ثلاثين عاماً على تأسيسها. ولقد حظيت أيس على مر العقود بزيارة 40 مليون متسوق لمتاجرها في مختلف أنحاء الإمارات.

قصة بدأت سنة 1991، واستمرت لتكمل عامها الثلاثين الآن، وعلى مر العقود بقيت إيس إلى جانب عملائها وهم ينتقلون من الشقق البسيطة التي سكنوها أول مرة إلى منزل العائلة الخاص بهم. والآن، وفي الذكرى الثلاثين على تأسيسها تتوجه إيس بالشكر إلى عملائها من خلال تقديم هدايا حصرية وعروض مذهلة للغاية وإقامة أنشطة لا تنسى.

برنامج مكافآت بلو

وتعتزم الشركة الاحتفال بذكرى تأسيسها الثلاثين في أكتوبر المقبل، حيث سيستمتع المتسوقون بعروض تخطف الأنفاس على منتجاتهم المفضلة. ولن تكتمل حفلة عيد الميلاد دون المفاجآت المذهلة، لذا كونوا بانتظار مفاجآتنا وعروضنا التي سنعلن عنها كل بضعة أيام خلال الشهر على جميع المنتجات والفئات المفضلة لديكم.

كما ستدلل إيس أعضاء برنامج مكافآت بلو بمكافآت مذهلة تشمل عروض استرداد النقود، وخصومات حصرية داخل المتاجر، وعروضاً عبر الإنترنت لفترات زمنية محددة، إلى جانب سحب سيجري في شهر أكتوبر.

وفي اختتام احتفالاتها بالذكرى الثلاثين على تأسيسها، ستقيم إيس مهرجاناً للعلامة التجارية من 28 إلى 30 أكتوبر، حيث ستقام أكشاك خاصة بالعلامات التجارية، إلى جانب عرض لطرق عمل بعض المنتجات وعروض حصرية في المتاجر، حيث سيكون هذا حدث الموسم بلا منازع.

وقال لودوفيك كوينتين، مدير عام إيس: «نتقدم في الذكرى الثلاثين على تأسيسنا بخالص الشكر لعملائنا الذين أظهروا ولاءهم وإخلاصهم لمتجرنا على مر السنين. ترى إيس في التزام عملائها وشغفهم بالتحسينات المنزلية حافزاً لتقديم الأفضل دائماً والارتقاء بتجربة زوارنا إلى مستويات جديدة والمساعدة في تحسين المنازل في جميع أنحاء الإمارات».

رأس القائمة

ومع أكثر من 400 موظف، تضم إيس 40 جنسية في فريقها، لذا استعدوا للتعرف إلى جنود إيس المجهولين في أكتوبر من خلال سلسلة من المنشورات التي ستعرض على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ستقوم إيس بتعريفكم على أعضاء فريقها المتنوع.

أحدثت مجموعة الفطيم ثورة في مشهد التحسينات المنزلية في الإمارات العربية المتحدة، حيث اتخذت خطوة مهمة في افتتاح إيس في الإمارات العربية المتحدة في عام 1991 تحت اسم إيس هاردوير على طريق مطار دبي، وفي عام 2006 أطلقت إيس متجرها الرئيسي الحالي، وهو عبارة عن صالة عرض كبيرة في دبي فستيفال سيتي.

ولا تزال متاجر إيس حتى اليوم وجهة تسوق لا مثيل لها تتميز بمجموعة واسعة تضم أكثر 50 ألف منتج من العلامات التجارية المشهورة عالمياً، التي تغطي مستلزمات الأعمال اليدوية وتحسين المنازل والأدوات والأجهزة المنزلية والأثاث الخارجي ومستلزمات الحدائق والشواء والدهانات والإلكترونيات، وغير ذلك الكثير.

وتم إطلاق موقع aceuae.com في أكتوبر 2015، ويستضيف اليوم أكثر من 40 ألف زائر شهرياً. ومن خلال اتباع نهج «الوسائل الرقمية أولاً» ولزيادة وجودها على الإنترنت، تخطط إيس لإطلاق علامات تجارية حصرية عبر الإنترنت وتقديم تجربة تجارة إلكترونية متعددة القنوات.

كما تخطط إيس لاستبدال أكياس التسوق البلاستيكية بأكياس ورقية معادة التدوير في جميع متاجرها في مختلف أنحاء الإمارات، كما سيكون لدى المتسوقين خيار شراء أكياس تسوق من الجوت والقطن القابلة لإعادة الاستخدام، كجزء من دورهم في الحفاظ على البيئة.

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