«دبي الوطنية للتأمين» و«ماغناتي» تعزّزان خيارات الدفع الرقمي

المصدر: دبي - البيان

عقدت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، شراكة مع «ماغناتي»، الشركة المملوكة لبنك أبوظبي الأول، لتزويد المتعاملين ببوابة مدفوعات جديدة سهلة الاستخدام. وسيتم توفير هذه الحلول عبر محفظة «بي إِت - payit»، التي تعد أول محفظة رقمية متكاملة من نوعها في الإمارات.

وسوف تدعم الشراكة متطلبات قبول المدفوعات عبر مختلف القنوات، سواء في نقاط البيع أو عبر الإنترنت، ما يوفر لمتعاملي «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» تجربة دفع سلسة وآمنة من خلال التقنيات الحديثة المبتكرة التي توفرها «ماغناتي». كما سوف يستفيد المتعاملون من عروض «الدفع كمنصة»، التي توفرها «ماغناتي»، حيث تعمل على أتمتة تحصيل أقساط التأمين المتكررة، ومجموعة متكاملة من نقاط الدفع من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة، إلى جانب خيار «أمّن الآن وادفع لاحقاً».

وبفضل «بي إِت»، يمكن لمتعاملي «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين»، الاستفادة من خيارات متنوعة لقنوات الدفع تشمل محفظة «بي إِت» و«سامسونغ باي»، و«آبل باي» و«غوغل بلاي».

خيارات حديثة

وقال عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين: «يسرنا التعاون مع «ماغناتي»، لتزويد متعاملينا بأحدث خيارات الدفع وأكثرها تطوراً، عبر منصة مبتكرة تحد من التعاملات الورقية، وتسهم في الوقت ذاته في تطوير منظومتنا لتحصيل المستحقات عبر عدة قنوات.

وسوف تكون «بي إِت» بديلاً مثالياً للسداد النقدي، بما ينسجم مع التوجّه العام في الإمارات نحو الاقتصاد الرقمي الذكي. ويبقى تركيزنا موجهاً نحو التحوّل الرقمي، وعقد الشراكات البنّاءة التي من شأنها تعزيز مرونة العمليات ورفع الإنتاجية والكفاءة، وبالتالي زيادة مستوى رضا المتعاملين. وتتطلع «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» دائماً إلى توسعة محفظة منتجاتها عبر حلول تأمين مبتكرة تناسب احتياجات الأفراد والشركات على كل المستويات».

فرص جديدة

وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة «ماغناتي»: «يأتي تعاوننا مع شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى توفير فرص تنموية جديدة للمتعاملين والتجّار.

حيث سوف يضمن هذا التعاون تجربة دفع أكثر سهولة ومرونة لمستحقات التأمين. ونعتمد دائماً على أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي وواجهة برمجيات التطبيقات لتقديم حلول آمنة وسلسة تتسم بالكفاءة العالية. كما تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة لتحقيق أهدافنا المتمثلة بتحويل المدفوعات إلى فرص واعدة، من خلال الحلول الرقمية المبتكرة المناسبة لاحتياجات كل القطاعات الاقتصادية في الإمارات».

مزايا وتسهيلات

وقال سليم أوان، العضو المنتدب للمدفوعات المؤسسية لدى «ماغناتي»: «حريصون على دعم أجندة التحوّل الرقمي الطموحة التي تنتهجها شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، بما يضمن مزايا وتسهيلات غير مسبوقة لمتعامليها.

ولدينا تقنيات هي الأحدث لحلول الدفع، تضمن لمتعاملي الشركة خيارات أكثر تنوعاً ومرونة، في الوقت الذي توفر فيه للشركة بوابة حديثة لاستكمال التسويات والحصول على معلومات دقيقة ومتخصصة. وكلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستدعم أهداف «ماغناتي» لكي تصبح منصة الدفع المفضلة في الإمارات».

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