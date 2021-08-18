«فاين داين» تعزز إيرادات المطاعم بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

أكدت فاين داين (finedine)، الشركة التقنية الرائدة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، على استمرارها في تسهيل عملية طلب العملاء من المطاعم بفضل منصتها الديناميكية البديلة عن قوائم الطعام على الإنترنت أو القوائم الورقية القديمة. وتنسجم مساعي الشركة مع الأهمية المتزايدة لخدمات الضيافة عالية المستوى في تحقيق النجاحات للمطاعم، من خلال تحسين تجارب العملاء لزيادة عدد الطلبات وتعزيز نسبة الأرباح.

وتوفر منصة المطاعم السحابية فرصة الاطلاع على قوائم الطعام على الأجهزة اللوحية أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع، مما يساعد أيضاً في خفض التكاليف التشغيلية وزيادة الإيرادات؛ فضلاً عن التأكد الدقيق من الطلب المُحدد للعميل لزيادة سلاسة تجربته.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال دويجو كوتلوغلو كيليتش، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة فاين داين: «توجب على العديد من القطاعات اعتماد أساليب عمل حديثة لمواكبة القوانين والقواعد الاجتماعية الجديدة خلال أزمة «كوفيد 19» العالمية في العام الماضي، بما يضمن لها الحفاظ على إيراداتها وتخفيف الضغوطات عليها وتقليل خطر خسارة الأعمال.

وأدركنا في فاين داين التحديات التي يواجهها شركاؤنا في قطاع المطاعم فيما يتعلق بتقديم الخدمات لعملائهم، لذا تمحور اهتمامنا حول تطوير منتجات تدعم جهود المطاعم لتلبية تطلعات عملائهم ومواكبة الظروف العامة في الوضع الراهن.

وقبل الأزمة الصحية، تمثل هدفنا الأول في إنشاء قائمة طعام خاصة بالأجهزة اللوحية، مع تطوير الميزات التي تدعم خدمات الطلبات الداخلية؛ إلى أن تحولت جهود فريقنا نحو تسريع عملية تطوير قوائم الطعام الخاصة بالاستلام أو التوصيل الخارجي، وقوائم الطعام التي تعتمد على رمز الاستجابة السريع نتيجة أزمة «كوفيد 19»».

وتُقدم الشركة اليوم أربعة خيارات لقوائم الطعام لتسهيل عمل المطاعم والفنادق وأماكن بيع القهوة والمقاهي والمخابز وتقديم الحل الأنسب لعملائها؛ وتشمل الخيارات قوائم باركود المخصصة لتناول الطعام داخل المطعم وقوائم الأجهزة اللوحية وقوائم الأكشاك وقوائم الاستلام والتوصيل الخارجي.

وتعتمد المنصة الرقمية والمُربِحة على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطوّرة لجمع المعلومات عن العملاء وفهم نقاط اهتمامهم الرئيسية، من أجل وضع قوائم طعام مخصّصة ومبنية على أصناف المبيعات المُتوقّعة والنقص في المخزون والمنتجات المتعلقة بالتوجهات العالمية الحديثة. وتقوم قوائم الطعام بعدها بعرض الخيارات التي يمكن أن تثير اهتمام العملاء أكثر من غيرها لمنحهم تجربة مُمتعة في إطار تجربة مخصّصة وشخصية تضم تفضيلاتهم الفريدة، مما يزيد من رغبتهم في استخدامها بشكل دائم ومُتكرر؛ وبالتالي زيادة إيرادات المطاعم.

ومن جهته، قال محسن أمين، أحد عملاء فاين داين والمحاسب والمدير التنفيذي لدى تن إيليفن كوفي بوتيك: «لقد ساعدتنا فاين داين في توفير عملية طلب سهلة ومبسطة لعملائنا من خلال تقديم قائمة طعام شاملة واكبت بشكل رائع نمو علامتنا التجارية. ولطالما كانت فاين داين جزءاً أساسياً من تن إيليفن كوفي بوتيك منذ افتتاح أول فرع لنا في أبوظبي».

ونجحت المنصة بزيادة مبيعات وإيرادات الأعمال بشكل كبير للعديد من مؤسسات قطاع الضيافة في جميع أنحاء العالم.

كما أنها تتوسع بمعدل سريع في الإمارات، إذ اكتسبت ثقة كبيرة من خلال عملها في الدولة، ووقعت شراكات مميزة مع العديد من الأسماء الشهيرة؛ بما فيها نُصرت ومجموعة ماريوت وفنادق أرماني وفنادق الشيراتون وجوديفا وكلاب في مركز دبي المالي العالمي وبرانش أند كيك ووايت (مجموعة أدميند للضيافة) ويامانوتي أتيلييه.

واستطاعت العديد من العلامات التجارية، مثل لا ميزكاليريا وتن إيليفن وبيتزا هات وآبل بيز ولا جراند ميزون وزعتر وزيت ومطعم آيولي لاونج وغيرها الكثير من العلامات العالمية، زيادة إيراداتها بنسبة 20% بفضل خدمات فاين داين، ودون الحاجة لدفع أي عمولة لها. وبرز هذا النمو في الأرباح نتيجة تسريع عملية تناول الطعام بعد تسهيل تصفح قائمة الطعام من خلال المنصة، وبالتالي تقليل الوقت اللازم للطلب، بالإضافة إلى عرض القائمة أولاً للخيارات التي يمكن أن تثير اهتمام العملاء وفق تفضيلاتهم التي تعمل المنصة على معرفتها أكثر مع كل استخدام.

وبدوره قال رئيس التسويق في مطعم نصرت ستيك هاوس: «ساعدتنا شراكتنا مع فاين داين على تحسين مستوى الضيافة لدينا بشكل ملحوظ، بفضل قوائم الطعام التي تعتمد على رمز الاستجابة السريع الخاصة بها، إذ تحتوي القائمة على جميع المعلومات اللازمة للعملاء وبلغات متعددة ما يوفر لضيوفنا أجواءً ترحيبية استثنائية تشجعهم على التعرف أكثر على عروضنا.

كما أن قائمة الطعام الرقمية تُساعد على زيادة درجة الدقة في معرفة الطلب المُحدد للعميل والتقليل من الأخطاء المحتملة نتيجة التواصل الشفهي، مما يزيد من قدرتنا على تقديم تجربة رائعة لعملائنا».

وتُعد ميزتا البيع المتقاطع وزيادة قيمة المبيعات من أبرز خصائص حلول فاين داين، حيث يمكن الاستفادة من البيع المتقاطع من خلال اقتراح عناصر مُماثلة لما طلبه العميل أو أبدى اهتماماً به، في وقت سابق، مما يؤدي إلى زيادة هوامش الربح؛ وكذلك فإن توفير نسخة أفخم وأكثر قيمة من طلب العميل يدفعه إلى شرائها حتى ولو كانت أغلى ثمناً من الطلب الأساسي نفسه. كما تساعد المنصة أيضاً في الإدارة وتحليلات البيانات، مما يتيح لأصحاب الشركات وصناع القرار إحصاء العناصر المرغوبة والأكثر مبيعاً؛ مع زيادة هوامش الربح وتقليل التكاليف الإدارية.

ومن الجدير بالذكر أن فكرة شركة فاين داين جاءت نتيجة مواجهة مؤسسيها لصعوبة في طلب الطعام أثناء رحلة عمل في الخارج بسبب اختلاف اللغة، مما دفعهم إلى إجراء أبحاث مكثّفة للسوق ودراسة الإحصائيات والمشكلات الرئيسية في تفاعلات المطاعم والتي تواجه المستهلكين وأصحاب الأعمال على حد سواء، ليقوموا بعدها بإنشاء قائمة طعام فاين داين بناءً على ما حددوه من مشكلات وما درسوه من حلول.

وبفضل ميزة التحكم الكامل بالقائمة التي تتيحها المنصة، يمكن لجميع مالكي المطاعم إدخال ألوانهم الخاصة وشعارهم والخط المرغوب به والصور المفضلة وغيرها، كما يُمكنهم إنشاء قوائم طعام موسمية أو احتفالية للمناسبات الخاصة إضافة إلى قائمتهم الدائمة، مثل موسم عطل رأس السنة ويوم الحب وشهر رمضان الفضيل وموسم الصيف وغيرها.

وتحرص فاين داين على تطوير تجارب طلب الطعام في المستقبل من خلال زيادة عائدات الطلبات في المطاعم بفضل حلول الطلبات الداخلية وحلول التوصيل والاستلام المدعّمة بنظام الذكاء الاصطناعي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز