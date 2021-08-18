«تعاونية الاتحاد» تطلق «العودة للمدارس» بخصومات تصل لـ 65%

المصدر: دبي - البيان

أطلقت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية بالدولة حملتها الثانية «العودة للمدارس» الترويجية تزامناً مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، إذ خصصت 5 ملايين درهم للحملة الثانية التي تبدأ اليوم وتستمر حتى الـ 28 من أغسطس الجاري، بنسبة خصم تصل إلى 65% على أكثر من 2000 منتج وسلعة، وذلك كجزء من حزمة المبادرات التي تطلقها التعاونية لعملائها في مختلف المناسبات على مدار العام.

وتفصيلاً، أكد مجرالدين خان مدير قطاع الشؤون التجارية في تعاونية الاتحاد: أن إطلاق الحملة الثانية للعودة للمدارس يأتي من ضمن أهداف التعاونية لإسعاد المستهلكين من طلبة المدارس وأولياء الأمور وجميع المشتركين في العملية التعليمية وتلبية متطلباتهم وتوفير منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية لهم.

ولفت إلى أن الحملة الثانية «العودة إلى المدارس» تندرج ضمن حملة العودة للمدارس السنوية العامة، إذ ارتأت التعاونية إطلاقها على مرحلتين لتعم الفائدة على الجميع، وإثبات قدرة التعاونية على توفير المستلزمات الأساسية التعليمية بأقل الأسعار، وذلك لتعزيز وتطوير تجربة عملائها في التسوق في جميع فروعها المنتشرة في مختلف مناطق دبي.

ولفت إلى أن الحملة الثانية «العودة للمدارس» مميزة، لما توفره من سلع وقرطاسية مبتكرة تتواكب مع متطلبات العمليات التعليمية، إذ تشتمل على أكثر من 2000 سلعة ومنتج يحتاجها جميع المستفيدين من العملية التعليمية، وذلك للارتقاء المتواصل بمستوى الخيارات التي تقدمها التعاونية للمستهلكين خصوصاً الطلبة والمعلمين والمدارس.

وتابع: تنطلق الحملة في جميع فروع التعاونية البالغة 23 فرعاً والمنتشرة في مختلف مناطق دبي من 19 أغسطس حتى 28 أغسطس الجاري تزامناً مع عودة الطلبة للمدارس، وتشمل خصومات تصل لغاية 65%، مشيراً إلى أن التعاونية رصدت للحملة 5 ملايين درهم، وذلك حتى تعم الفائدة على الجميع وبما يصب في مصلحة المستهلك.

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