6.3 ملايين درهم أرباح «أسواق عجمان التعاونية» بالنصف الأول

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت جمعية أسواق عجمان التعاونية خلال انعقاد مجلس إدارتها أمس، عن تحقيق صافي أرباح بمبلغ ستة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف درهم في النصف الأول لعام 2021.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس الإدارة، إن صافي الأرباح المحققة للنصف الأول من العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة للفترة نفسها تعتبر أرباحاً جيدة ومستقرة، ونتوقع أن تصل المبيعات خلال عام 2021 إلى 185 مليون درهم على الرغم من التحديات الاقتصادية والمنافسة الشديدة في هذا القطاع وسيتم بذل كل الجهود في الفترة القادمة لتلبية متطلبات المتسوقين وسعادتهم وذلك بالاستمرار في توفير جميع أنواع السلع والمنتجات بأفضل الأسعار وبذات جودة عالية.

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