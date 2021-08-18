«اقتصادية الشارقة» تنفذ خطة المقارنات المعيارية لتحسين مؤشرات الأداء

المصدر: الشارقة – البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، خلال النصف الأول من العام 2021، عدداً من الاجتماعات الافتراضية مع دوائر وهيئات محلية واتحادية في القطاعين العام والخاص وجهات وهيئات إقليمية خارج الدولة، وذلك تنفيذاً لخطة المقارنة المعيارية التي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال.

وتقوم إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء في الدائرة بإعداد خطة لحصر الاحتياجات لاجتماعات المقارنات المعيارية للإدارات والأقسام المعنية وفقاً للأهداف الاستراتيجية للدائرة، والمقارنة المعيارية هي المقارنة مع مؤسسات متميزة في مجالات محددة أو مشابهة للتعرف على أفضل الممارسات على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي في نفس نطاق العمل أو خارجه بهدف الاستفادة وتحسين مؤشرات الأداء وتطوير المشاريع الاستراتيجية.

وقال سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، نعمل ونسعى بشكل دائم لتطوير الأداء والخدمات وفق أعلى المعايير تنفيذاً لنهج القيادة الرشيدة في التميز والإبداع في كافة المجالات والخدمات..

مؤكداً أن تبادل الاجتماعات الافتراضية يعزز علاقات التعاون المختلفة ويسرع عمليات التطوير لمنظومة العمل المشترك وإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين، وهو ما يصب في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستدامة، ويعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.

من جانبها أكدت هنادي المهيري، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، أن الإدارة تقوم بإعداد تقرير بمدى الاستفادة من الاجتماعات والزيارات لهذه الدوائر والهيئات ضمن خطة المقارنات المعيارية وكيفية التطبيق بما يتلاءم مع الدائرة كما تتم متابعة نتائج التطبيق وقياس نتائجه مقارنة مع الأهداف الموضوعة مسبقاً، بالإضافة إلى تمكين الدائرة من خلال توفير أفضل الممارسات.

وأشارت إلى أن الدائرة نظمت أكثر من 24 اجتماعاً افتراضياً خلال النصف الأول من عام 2021، حيث ساهمت في الوصول إلى أكثر من 60 مخرجاً من مخرجات المقارنات المعيارية موزعة بين (اكتساب المعرفة- والتحسين- والاستحداث).

كما نظمت الدائرة اجتماعاً افتراضياً، بالإضافة إلى زيارة ميدانية إلى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، حيث تم التعاون وتبادل الخبرات في نطاق خدمات المقاييس القانونية في الأسواق وتم إجراء مقارنات معيارية استمرت لمدة يومين في مقر المجلس للاطلاع على أفضل الإجراءات والممارسات في هذا المجال.

واستعرض مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة دورهم في تمكين البنية التحتية لإمارة أبوظبي والشركاء ودور قطاع خدمات المستهلكين والأسواق بتنفيذها، بالإضافة إلى استعراض الهيكل التنظيمي والخدمات التي يقدمها لقطاع خدمات الأسواق والمستهلكين في مجال المقاييس القانونية وسبل توزيع الخدمات على الأقسام والوحدات التنظيمية.

وقامت الدائرة بعقد اجتماع مقارنة معيارية مع حكومة دبي الذكية بهدف الاطلاع على آلية جمع بيانات مؤشرات سعادة المتعاملين والاستفسار عن كيفية قياس الخدمات عن طريق مراكز الخدمة والموقع الإلكتروني والهاتف الذكي وقياس رضا المتعاملين، بالإضافة إلى الاطلاع على آلية لوحة البيانات، والتي يتم من خلالها تحليل الأصوات وعرض البيانات وفقاً للنتائج وكيفية استخراج التقارير والتعرف على آلية مركز الاتصال الرئيسي والخاص بجميع خدمات مدينة دبي الذكية.

كما نظمت الدائرة متمثلة في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية - رواد اجتماعاً افتراضياً على المستوى الإقليمي مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات لديها في مجال تدريب روّاد الأعمال وبحث سبل التعاون في تنفيذ الخطط التدريبية والتعرف على الحلول التمويلية التي تهدف إلى خفض تكاليف التمويل من حيث النسب والفوائد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

بالإضافة إلى التعرف على برامج التدريب العملية والنظرية لرواد الأعمال والكوادر العمالية في المشروع، التي تحتاج للتطوير والتحسين لتقليص الأخطاء.

بالإضافة إلى اجتماع مقارنة معيارية إقليمية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية بهدف التعرف على آلية إعداد الخطة الاستثمارية واعتمادها وكيفية جذب المستثمرين وتقييم المشروعات الاستثمارية والخطط التنموية للقطاعات الاقتصادية، كما يتم التعرف على أهداف وسياسات وبرامج تنمية القطاع الصناعي وأبرز المشاريع التنموية ومؤشرات قياس أدائها والتعرف على آليات الشراكة مع القطاع الخاص وقصص النجاح في مبادرات التمويل من أجل التنمية والإطلاع على أهم التقارير والمؤشرات الدورية وكيفية إعدادها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز