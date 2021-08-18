100 طلب ترشح لـ «جوائز تكريم الإبداع والابتكار» من «أبوظبي الإسلامي»

المصدر: أبوظبي - البيان

تلقى مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، وشركة رفينيتيف، إحدى شركات مجموعة بورصة لندن، أكثر من 100 طلب للمشاركة في النسخة السادسة من «جوائز تكريم الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي» التي تكرّم الأفراد والمؤسسات ممن يقدّمون حلولاً أو مبادرات مبتكرة في مجال الخدمات المالية الإسلامية.

واستجابة للطلب الكبير على المشاركة، مددت اللجنة المسؤولة عن الجوائز مهلة التقديم أسبوعين إضافيين حتى 31 أغسطس 2021. وتشمل الجوائز فئتين هما «جائزة مبادرات الخدمات المصرفية المبنية على أسس أخلاقية» و«جائزة الابتكار في التمويل الإسلامي».

وتُمنح «جائزة مبادرات الخدمات المصرفية المبنية على أسس أخلاقية» للأفراد والمؤسسات ممن يقدّمون حلولاً أو مبادرات مبتكرة في مجال الخدمات المالية الإسلامية، والتي نُفذت بنجاح وحققت للأطراف المعنية أثراً اجتماعياً إيجابياً. وسيحصل الفائز والمرشحون النهائيون للجائزة على جوائز نقدية بقيمة إجمالية 120 ألف دولار.

وتستهدف جائزة الابتكار في التمويل الإسلامي تكريم الحلول المبتكرة المدعومة بالتكنولوجيا بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما سيدرس المصرف مقترح التعاون مع الفائز لتمكينه من تنفيذ مشروعه المبتكر وتطبيقه عملياً.

وقال الدكتور أُسيد الكيلاني، الرئيس العالمي لقطاع الرقابة الشرعية الداخلية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «نحن سعداء للغاية بمشاهدة هذا العدد الكبير من طلبات الترشح للجوائز. تلقينا حتى الآن أكثر من 100 طلب، والعدد مرشح للزيادة بالطبع. حرصنا على تمديد الموعد النهائي أسبوعين إضافيين حتى 31 أغسطس، ويدل هذا على زخم الحلول التي تُقدم ضمن المجتمع الإسلامي لابتكار حلول الجيل التالي، وكذلك الحاجة إلى تمويل هذه المبادرات وتقديم الدعم لها، ونبارك للفائزين سلفاً».

سيشرف على عملية اختيار الفائزين النهائيين مجلس استشاري يضم أهم الخبراء الماليين والمتخصصين في مجال الخدمات المصرفية الأخلاقية والإسلامية، وعلماء مختصين في الشريعة الإسلامية. وسيتم ذلك بناءً على معايير عدة تشمل الجانب الأخلاقي للمبادرات، وتأثيرها الإيجابي على المجتمع، ومفهومها المبتكر، وقابليتها للتطبيق في القطاع المالي الإسلامي على نطاق واسع.

وسيقدم المرشحون النهائيون مبادراتهم وحلولهم المبتكرة أمام الجمهور ضمن حفل غداء يُقام يوم 2 نوفمبر 2021 على هامش فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في مركز دبي للمعارض في إكسبو دبي، حيث سيحدد تصويت الجمهور الفائزين.

لتقديم طلب الترشح للجائزة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.efica.com وتنزيل نموذج التقديم وإرسال مشاركتكم قبل حلول التاريخ النهائي لقبول الطلبات وهو 31 أغسطس.

ويعدّ مصرف أبوظبي الإسلامي مشاركاً نشطاً في الحوار العالمي المتعلق بأخلاقيات التمويل. ويهدف المصرف إلى ضمان تقديم المنتجات المناسبة وتلبية احتياجات العملاء قبل تحقيق الربح من خلال التركيز بشكل كبير على الشراكات وسهولة الخدمة المقدمة.

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