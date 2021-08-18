«حول الإمارات» تطلق تصاميم عصرية بمفاجآت عالم ديزني

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «حول الإمارات للمفروشات»، العلامة التجارية المحلّية الرائدة في مجال الأثاث الداخلي والخارجي على صعيد المنطقة، تشكيلتها الجديدة لغرف الأطفال تزامناً مع عودة الموسم الدراسي الجديد.

والتي استعادت أجواء المرح وكسر الملل، حيث حملت معها شخصيات ديزني الشهيرة كميكي ماوس، فروزين، إضافة إلى شخصيات الأبطال الخارقة والتي تنقلهم إلى عالم المغامرات الحافل بالمفاجآت، كبات مان، سبايدر مان، وغيرها من الشخصيات التي يعشقها الصغار، أما عن الفتيات اللواتي يعشقن عالم الأميرات؛ صممت لهم «حول الإمارات للمفروشات» غرف نوم بألوانها الزهرية، والتي تعكس حياة الأميرات من عالم ديزني الشهير.

ولم تتوقف مجموعة العودة للمدارس عند هذا الحد؛ وإنما صممت الغرف بشكل مبتكر يتناسب مع مختلف مساحات الغرف، إضافة إلى تصميم مكاتب الأطفال التي تجمع بين الحداثة والإبداع، والطاقة الإيجابية التي تمنحها هذه الشخصيات «عالم ديزني» في نفوس الأطفال، كما يمكن إضافة لمسات خاصة مع الستائر والسجاد الذي يتماشى مع كل تصميم، ولا ننسى الإكسسوارات والإضاءات التي تضفي سحراً خاصاً على غرف الأطفال بشخصياتها المختلفة.

هذا وقد أطلقت مجموعة الأدوات المدرسية كالحقائب، وعلب الأطعمة والعبوات المائية بشخصيات ديزني المختلفة، وبهذا توفر «حول الإمارات للمفروشات» جميع مستلزمات المدارس ابتداءً من المفروشات وحتى الأدوات المدرسية بشكل أنيق ومبهر، تجعل من أول يوم دراسي تجربة مفعمة بالإثارة والمرح.

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