30 % نمو خدمة توصيل كريم في دبي منذ بداية العام

المصدر: دبي – البيان

كشفت كريم، المنصة المتخصصة للخدمات المتعددة في منطقة الشرق الأوسط، عن أحدث توجهات العملاء خلال عمليات الشراء والإرسال الخاصة بخدمة التوصيل.

والتي شهدت نمواً مستمراً على أساس شهري منذ بداية عام 2021 حتى اليوم. وسجلت الخدمة زيادةً بنسبة 30% منذ بداية العام الحالي حتى الآن مع وجود 33.7% من العملاء النشطين ممن يستخدمون ميزة التوصيل عن طريق التطبيق، لإرسال المستلزمات المختلفة داخل إمارة دبي.

ويستخدم اليوم 78.9% من عملاء كريم خدمة التوصيل لإرسال أو استلام المستلزمات والسلع في جميع أنحاء دبي. وتعدّ دبي مارينا ونخلة جميرا ووسط مدينة دبي والخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية من أبرز مناطق الإرسال، بنسبة تبلغ 24.1% من جميع طلبات التوصيل؛ في حين تستأثر أبرز مناطق الاستلام، والتي تشمل أبراج بحيرات جميرا والخليج التجاري ودبي مارينا وديرة وقرية جميرا الدائرية، بـ 26% من هذه الطلبات.

ومن الملاحظ ارتفاع مستويات طلبات الشراء على أساس شهري منذ فبراير الماضي، حيث بلغت نسبة عملاء خدمة التوصيل الذين طلبوا من كباتن كريم شراء السلع نيابة عنهم 21.1%.

وأظهرت النتائج لهذا العام أن أكثر المستلزمات التي تم إرسالها واستلامها عبر التطبيق هي الحقائب والوثائق والحواسيب المحمولة، مما يؤكد مستويات الراحة التي توفرها خدمة التوصيل بالنسبة للعملاء، خصيصاً ممّن لا يعملون وفق دوامٍ كامل من المكتب في الوقت الحالي؛ في حين سجلت وجبات البرياني والباكسو والكمامات عمليات الشراء الأعلى.

ويسهم تزايد الطلب على هذه السلع في تسليط الضوء على احتياجات العملاء خلال أزمة «كوفيد 19» والتغير في أنماط التسوق لدى المستهلكين. ولا تقتصر طلبات التوصيل على المطاعم والمتاجر المشاركة مع التطبيق، إذ يمكن للعملاء الطلب من وجهاتهم المفضلة مهما كان حجم الطلبات.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال باسل النحلاوي، المدير العام للتنقل لدى شركة كريم في الإمارات: «شهد الإقبال على خدمة التوصيل ارتفاعاً مستمراً، بالتزامن مع سعينا الدائم لتحسين هذه الخدمة، مما يجعلها إضافة قيمة للتطبيق. ويتيح هذا الحل السهل والمرن للعملاء طلب أي سلعة واستلامها في أي مكان مما يساعدهم على إنجاز المهام الشخصية حتى خلال أكثر أيامهم انشغالاً».

كما توفر خدمة التوصيل من كريم خيار الخدمة عند الطلب، لتتيح للعملاء طلب واستلام أي سلعة يرغبون بها، بما فيها السلع التي تباع بالتجزئة والتي تتناسب مع صندوق بحجم 50×50×50 سم وتزن 10 كغ كحد أقصى، بمجرد الإشارة إلى السلعة التي يرغبون باستلامها وتحديد مكان بيعها وموقع التوصيل.

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