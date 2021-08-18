2.95 مليار درهم قيمة صادرات أعضاء غرفة تجارة رأس الخيمة بالنصف الأول

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشفت رجاء محمد بن جمعة الطنيجي رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية بغرفة تجارة رأس الخيمة، عن مواصلة أعضاء غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أدائهم التجاري، الذي عبرت عنه الزيادة التي طرأت في عدد الصفقات المبرمة، والتي تمثلها شهادات المنشأ تلك الشركات من خلال صادرات بضائعها وقيمة البضائع خلال هذه الفترة.

ووصلت قيمة البضائع لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في النصف الأول من عام 2021 إلى 2 مليار و957 مليون درهم مقارنة بـ 2 مليار و320 مليون درهم في النصف نفسه من العام السابق (2020).

حيث بلغت نسبة الزيادة في قيمة البضاعة المصدرة مقارنة بالنصف نفسه لعام 2020 نحو 27%، في حين وصل عدد شهادات المنشأ للبضائع المصدرة من أعضاء غرفة رأس الخيمة إلى 10.713 شهادة في النصف الأول لعام 2021 مقارنة بـ 9575 شهادة للنصف الأول من العام السابق 2020 في مؤشر آخر على استعادة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لحيويته مقارنة بالعام السابق.

وأضافت: تصدر النشاط الصناعي لأعضاء الغرفة باقي الأنشطة من حيث قيمة البضائع المصدرة للنصف الأول من عام 2021، فقد بلغت نسبة الزيادة في صادرات هذا النشاط 21% مقارنة مع النصف نفسه من العام السابق (2020)، إذ ازداد إجمالي صادرات هذا النشاط من مليار و459 مليون درهم في النصف الأول 2020 إلى مليار و761 مليون درهم في النصف الأول 2021، ليبلغ مقدار الزيادة 301 مليون درهم، ويشكل هذا النشاط ما نسبته 59% من إجمالي صادرات القطاع الخاص في النصف الأول 2021 بعد أن كانت حصته 63% في النصف نفسه لعام 2020.

وأشارت إلى أن هذا التزايد في النشاط الصناعي جاء متوازياً مع التزايد في النشاط التجاري، حيث ازدادت حصة النشاط التجاري من إجمالي الصادرات من 36% إلى 40% للنصف نفسه بين العامين، وبقيمة صادرات بلغت ملياراً و174 مليون درهم في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بـ 833 مليون درهم في النصف نفسه من عام 2020، وبنسبة زيادة وصلت إلى 41% بين العامين.

شهادات المنشأ

تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستفيدة من صادرات أعضاء غرفة تجارة رأس الخيمة، من حيث عدد شهادات المنشأ وقيمة البضائع المصدرة إليها، حيث ازداد عدد الشهادات الصادرة إليها من 2026 شهادة في النصف الأول من عام 2020 إلى أن وصل إلى 2583 شهادة في النصف الأول من عام 2021 بنسبة زيادة وصلت إلى 27%.

وفي موازاة ذلك شهدت قيمة البضائع المصدرة نمو بنسبة 41%، وحلت سلطنة عمان ثانية من حيث عدد شهادات المنشأ المصدرة لها والذي وصل إلى 777 شهادة في النصف الأول من عام 2021 منخفضة بنسبة 19% عن نفس الفترة من العام السابق، ثم باقي دول العالم، حيث بلغ عدد الدول المصدر لها من إمارة رأس الخيمة 144 دولة، خلال النصف الأول من عام 2021.

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