مجلس سيدات أعمال عجمان يختتم فعاليات المخيم الصيفي

المصدر: عجمان – البيان

اختتم مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، فعاليات البرنامج الصيفي الذي نظمه المجلس ضمن دوره في المسؤولية المجتمعية بإمارة عجمان، وبهدف استثمار أوقات فراغ الناشئة من عمر 7 إلى 14 سنة خلال فترة الإجازة الصيفية بكل ما هو مفيد لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، ورفع مستوى خبراتهم ومعارفهم في مختلف المجالات.

وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي أقيمت في «مركز ريادة الأعمال»، حيث تم تنظيم ورشة «البريستا الصغير» التي استقطبت 25 مشاركاً من البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة» ومشاركين من «برنامج انعش صيفك 4» تحت شعار «سفاري الإمارات» من تنظيم جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، حرص المجلس على تنظيم برنامج صيفي غني بالفعاليات الممتعة والمفيدة بالوقت ذاته، والتي تحقق الاستفادة القصوى للمشاركين من الطلاب والطالبات خلال إجازتهم الصيفية، وتسهم في تطوير خبراتهم وتوسيع معارفهم في مجالات جديدة، تكسبهم المزيد من المهارات وتعزز روح الابتكار والتميز لديهم.

وأضافت: «حقق البرنامج الصيفي للمجلس أهدافه الاستراتيجية التي تترجم رؤية القيادة الرشيدة بأهمية الاستثمار في الإنسان، من خلال تقديم كل سبل الدعم لتمكينه من تطوير مواهبه وصقلها وتوظيفها مستقبلاً في مجالات تعود بالفائدة عليه وعلى مجتمعه. كما شهد المخيم تفاعلاً كبيراً من جميع المشاركين للتعلم واكتساب المهارات المختلفة، ونحن نتقدم بالشكر لجميع الجهات التي دعمت المخيم وفعالياته وكانت شريكاً فاعلاً معنا في هذا النجاح الذي سيستمر خلال السنوات المقبلة».

من جهة أخرى شهد البرنامج تنظيم رحلة إلى «مزرعة السويدي للؤلؤ» بالتعاون مع جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، وبرعاية من هيئة النقل حكومة عجمان، وشارك في الرحلة 14 مشاركاً.

كما نظم المجلس البرنامج التدريبي للفئة العمرية من 10- 14 سنه «موهبتي في مشروع»، وذلك بالتعاون مع مدربين من موظفي غرفة عجمان وبالتعاون مع «تمكين للاستشارات»، والذي يهدف إلى تشجيع الفئة العمرية الصغيرة لدخول عالم الأعمال والتعرف إلى تفاصيله من خلال محاور عدة تضمنت: اكتشف موهبتك، ومخطط إطلاق منتجك، وأسرار التسويق الرقمي، وإمارة عجمان تتبنى مشروعك، وشهد البرنامج مشاركة 10 طلاب.

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