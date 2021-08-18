923 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 923 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 329 مبايعة بقيمة 752.57 مليون درهم، منها 38 مبايعة للأراضي بقيمة 234.92 مليون درهم و291 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 517.65 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى، تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، ثم مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 150.27 مليون درهم منها 14 رهونات أراض بقيمة 60.71 مليون درهم و49 رهونات فلل وشقق بقيمة 89.56 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 39 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 25 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 20.32 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 8 ملايين درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 5 ملايين درهم.

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