أول شخصية كرتونية للقطاع البحري بالإمارات قريباً

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فرع الشارقة، عن إطلاق مبادرة مبتكرة هي الأولى من نوعها والتي يتم إطلاقها من قبل أكاديمية بحرية في منطقة الشرق الأوسط، تتمثل في الإعلان عن شخصية كرتونية إماراتية للقطاع البحري قريباً.

وتهدف الأكاديمية من هذه المبادرة إلى توعية الناشئة بالفرص التعليمية والمهنية الوفيرة للقطاع، سعياً منها إلى استقطاب المزيد من الطلبة للدراسة في التخصصات البحرية، لضخ المزيد من الكوادر المؤهلة أكاديميًا، وسد الفجوة الكبيرة في الطلب على الكفاءات الوطنية في المجال البحري، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتمكين الكوادر الوطنية الشابة من العمل في القطاع البحري.

وتعد هذه الخطوة هي باكورة لسلسلة متوالية من مبادرات التوعية الإعلامية الموجهة لفئة الناشئة والشباب في الإمارات، والتي نصت عليها اتفاقيات التعاون التي وقعتها الأكاديمية مع عدد من الجهات الحكومية، أبرزها وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، ووزارة التغير المناخي والبيئة.

وقال الأستاذ إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: جاء إطلاق هذه الشخصية، ضمن باكورة شاملة من الشخصيات التابعة والمحتوى التعريفي بالقطاع البحري الموجه للناشئة، وليستفيد من تعلق الشباب بشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات إنتاج المحتوى، التي تفتح آفاقًا بلا حدود أمامنا لتحقيق التأثير الإيجابي، وتحفيز الأجيال القادمة على دخول القطاع البحري.

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