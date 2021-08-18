«موديز»: «القابضة» قاطرة لتنوع اقتصاد أبوظبي

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أكدت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» أن شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة» تُعد واحدة من أهم القاطرات الاستثمارية الاستراتيجية الرئيسية لدى حكومة أبوظبي، والتي تعتمد عليها بصفة رئيسية في تنفيذ خطتها للتنوع الاقتصادي، وخفض اعتماد اقتصاد الإمارة على عائدات النفط. وأكدت «موديز» في تقرير عن إتمام مراجعتها الدورية لأحدث تصنيف ائتماني منحته للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لشركة «القابضة»، أن هذا التقرير لا يُمثل تصنيفاً ائتمانياً للشركة في حد ذاته. وذكرت أن آخر تصنيف ائتماني منحته للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لشركة «القابضة» هو «Aa2» والذي يُعد من التصنيفات ذات الدرجة المرتفعة.

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