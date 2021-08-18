تقرير تشيكي: العيش في دبي حلم الكثيرين

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ذكرت صحيفة «براغ مورنينغ» التشيكية في تقرير أن العيش في الإمارات، وتحديداً في دبي، يُعد هدفاً وحلماً للكثيرين. ووصف التقرير دبي بأنها واحدة من أكثر المدن تطوراً، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتقدم التقني على مستوى العالم. وأضاف أن دبي تتمتع بعدد من المميزات التي لا يُمكن إنكارها، والتي تستقطب العديد من الناس حول العالم وتجعلهم راغبين بالانتقال للعيش في الإمارة على نحو دائم.

وقال إن في مقدمة المميزات ارتفاع مستوى الأمن، حيث تُصَنف دبي في المركز الثامن عالمياً على قائمة أكثر المدن أماناً، بمعدل أمان يبلغ 82.96%. وأضاف أن منظومة حماية النظام العام في دبي تعمل بكفاءة عالية، وهو ما نتج عنه انعدام الجريمة تقريباً في الإمارة.

وتطرق التقرير إلى ثاني المميزات، وهي المدنية والتحضر مع التقنية العالية والأماكن العامة التي تتيح لمرتاديها الراحة والرفاهية.

وانتقل التقرير للميزة الثالثة وهي ارتفاع الرواتب، أما رابع المميزات فتتمثل في عدم فرض ضرائب على الأرباح ولا على ملكية العقارات، فيما تتمثل الميزة الخامسة في إمكانية شراء العقارات وامتلاكها في المناطق الحرة بدبي.

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