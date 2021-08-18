«مبادلة للاستثمارات» تجمع 1.6 مليار دولار لصندوق الأسهم الخاصة الثالث

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة مبادلة للاستثمارات المالية، المتخصصة في إدارة الأصول، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، أمس، نجاحها في جمع التمويلات لصندوق الأسهم الخاصة (الصندوق الثالث)، مع إغلاق نهائي، بقيمة 1.6 مليار دولار، متجاوزةً مبلغ التمويل المستهدف.

وحصل الصندوق الثالث على استثمارات أخرى من مجموعة متنوعة من المستثمرين الجُدد والحاليين، بما في ذلك خطط التقاعد، والثروات، وبرامج التأمين، والمؤسسات الحكومية، والشركات العائلية، وشركات الأسهم الخاصة في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا.

علامة فارقة

وقال أديب مطر، رئيس قسم الأسهم الخاصة في «مبادلة للاستثمارات المالية»: «أسسنا وحدة الاستثمار في الأسهم الخاصة منذ 13 عاماً. ويمثل نجاحنا في جمع التمويلات للصندوق الثالث علامة فارقة لفريقنا وفريق «مبادلة للاستثمارات المالية».

إذ يعدّ حصولنا على فرصة للدخول في شراكة مع مجموعة من المؤسسات الاستثمارية الرائدة من أنحاء العالم بمثابة امتياز بالنسبة لنا، ودليلاً على ثقة السوق في قدراتنا على توفير فرص جديدة للمستثمرين، وإقامة شراكات مُثمرة مع شركات رائدة، وخلق قيمة عبر محفظتنا؛ لكي يواصل المستثمرون معنا تحقيق عوائد جيّدة ومحسوبة المخاطر».

ويركز الصندوق الثالث من «مبادلة للاستثمارات المالية» على الاستثمارات المباشرة في أوروبا وأمريكا الشمالية عبر قطاعات أساسية، يبرع فريق الإدارة فيها، ويمتلك شبكة أعمال قوية في مجالاتها، وتشمل هذه القطاعات: (1) الإعلام والرياضة والترفيه، (2) الخدمات الاستهلاكية والغذائية، (3) الخدمات المالية، (4) الخدمات الصناعية والتجارية.

وتبلغ استثمارات الصندوق الثالث حتى الآن ما يقرب من 1.4 مليار دولار عبر 9 أصول منها: «ريف تكنولوجي»، وهي منصة تقنية تعمل على توصيل أفراد المجتمع بالخدمات والتجارب والسلع القريبة؛ بهدف تمكين وتسريع نمو اقتصاد دول أمريكا الشمالية، وشبكة «يِس - YES»، الشبكة الرياضية الإقليمية الرائدة في منطقة نيويورك الكبرى؛ و«بيترسون فارمز»، المصنع الرائد لقطع التفاح الطازجة ومنتجات الفاكهة المجمّدة والعصائر الطازجة غير المركزة في الولايات المتحدة، وغيرها.

قوة

وأضاف مطر: «يُثبت نجاح وحدة الأسهم الخاصة، مدى قوة «مبادلة للاستثمارات المالية» واستراتيجيتها في تحقيق عوائد مُجزية ومحسوبة المخاطر، بالاستفادة من مزايا الملكية السيادية سواء من خلال: (1) استثمار وتوفير الفرص؛ أم (2) القدرة على الاستفادة من المصادر خلال العمل الدؤوب؛ أم (3) توفير قيمة إضافية للمُلّاك، مع استراتيجية استثمار مُوجّهة، وفريق عمل مُتحمّس ومنضبط، يدعم ذلك عمليات استثمار دقيقة، تُركّز على المحافظة على رأس المال وتقليل المخاطر».

حضور عالمي

وتمتلك «مبادلة للاستثمارات المالية» حضوراً عالمياً، إذ افتتحت مكاتب لها في كل من لندن ونيويورك؛ بهدف الاستفادة بشكل أفضل من فرص الاستثمار وإدارة المحافظ في اثنين من الأسواق الرئيسة، بالإضافة إلى الانخراط بشكل أكبر مع قاعدة مستثمريها العالميين.

وتتبع «مبادلة للاستثمارات المالية» نهجاً استثمارياً قائماً على التميّز وتحقيق القيمة المضافة، والبحث عن فرص استثمارية مناسبة في شتى أنحاء العالم، بالاستفادة من شبكة «مبادلة» وأنشطتها العالمية. ويتم تقييم الفرص الاستثمارية بطريقة منهجية ودقيقة تتيح تحقيق منافع مُتميّزة للمستثمرين.

تنويع مستمر

تدير «مبادلة للاستثمارات المالية» أصولاً بقيمة 9 مليارات دولار من خلال صناديق جهات أخرى عبر 4 مجالات أعمال هي الأسهم الخاصة، والأسهم العامة، والشركات الناشئة، ومحفظة استثمار في البرازيل، بالإضافة إلى أنها أول شركة مملوكة لصندوق ثروة سيادي، يدير استثمارات بالنيابة عن مؤسسات استثمارية.

ويُعد نمو «مبادلة للاستثمارات المالية» لتصبح شركة عالمية لإدارة الأصول مقرها الرئيس أبوظبي، وتركز على أنشطة الاستثمار الدولية دليلاً إضافياً على نهجها الريادي لبناء الأعمال والتنويع المستمر بعيداً عن الاعتماد على الموارد الطبيعية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز