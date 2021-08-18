«القيادية» تبقي الأسهم في المنطقة الخضراء

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أغلقت الأسهم المحلية في ختام جلسة، أمس، داخل المنطقة الخضراء، لتواصل الصعود للجلسة الثالثة على التوالي خلال الأسبوع الجاري، حيث حلّق مؤشر سوق أبوظبي إلى نقطة تاريخية جديدة عند مستوى 7730 نقطة، بدعم «البنوك» و«الطاقة» و«العقار»، كما واصل مؤشر سوق دبي الارتفاع إلى مستوى 2837 نقطة، بدفع القطاعات القيادية.

واستقطبت الأسهم سيولة تجاوزت 1.5 مليار درهم، منها 1.361 مليار بـ«أبوظبي» و141 مليوناً بـ«دبي»، وجرى التداول على 305 ملايين سهم، بواقع 200 مليون في «أبوظبي»، و104 ملايين في «دبي»، عبر تنفيذ 8144 صفقة.

سوق دبي

وتفصيلاً، صعد مؤشر سوق دبي 0.43% ليغلق عند 2837 نقطة بدعم ارتفاع أسهم «البنوك» 0.28%، بدعم «دبي الإسلامي» 0.6%، وصعد «العقار» 1.05% لارتفاع «إعمار العقارية» 1.5% و«إعمار للتطوير» 1.04% و«داماك» 0.82% و«ديار» 0.34%، كما نما «الاستثمار» 0.91% بدفع «دبي المالي» 0.95% و«دبي للاستثمار» 1.12%، وصعد «السلع» 0.17%.

فيما هبط «النقل» 0.19% لتراجع «الخليج للملاحة» 0.35%، و«العربية للطيران» 0.71%. كما تراجعت «الاتصالات» 0.6% و«الخدمات» 0.19% و«التأمين» 0.22%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 40 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 18 مليوناً، ثم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 13 مليوناً، وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع 4.28%، تلاه «آن ديجيتال سيرفِس» 1.9%، ثم «دار التكافل» 1.9%، فيما كان «دبي للتأمين» الأكثر انخفاضاً 3.3%.

سوق أبوظبي

فيما واصل سوق أبوظبي التحليق وتحقيق أرقام قياسية، وصعد 0.87% عند 7729.8 نقطة، بدعم «البنوك» 0.97%، لنمو «أبوظبي الأول» 1.2%، و«أبوظبي التجاري» 0.67%. كما صعد «العقار» 0.92% لارتفاع «الدار» 0.73% و«رأس الخيمة العقارية» 4.3%، وقفز «الطاقة» 1.49%، بدفع «دانة غاز» 0.1%، و«أدنوك للتوزيع» 2.5%، وارتفع «الاتصالات» 2.3% بدعم سهم «اتصالات» 2.4%، إلى جانب صعود «الخدمات» 1.99%.

وتصدّر «أبوظبي الأول» التداولات، مستقطباً 326 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 300 مليون، ثم «الدار العقارية» 259 مليوناً، وحقق «طيران أبوظبي» أكبر ارتفاع 12%، تلاه «بلدكو» 5%، ثم «رأس الخيمة العقارية» 4%، فيما كان «إسمنت الفجيرة» الأكثر انخفاضاً 6.9%.

جاذبية استثمارية

أكد جمال عجاج، الخبير المالي في شركة «بي إتش كابيتال» للخدمات المالية أن ارتفاع سوق أبوظبي هو امتداد لحالة الصعود القوي والمتواصل منذ ما يقرب من عام، وتحسّن الأداء بما يشمل أسعار معظم الأسهم، وأحجام التداول، ويسجّل أرقاماً قياسية جديدة لم يشهدها من قبل.

وقال: «لا شك في أن توفّر السيولة والمحفظة الاستثمارية المحلية والأجنبية، كان لهما الدور الأكبر، بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد في هذا الصعود المتواصل». وأكد أن الوضع في الإمارات جاذب للاستثمار الأجنبي، ومشجّع لدخول قطاعات جديدة مثل الصناعة والسياحة والتجارة.

إفصاحات

* أعلنت «جي إف إتش» تطورات عملية الاستحواذ على المصرف الخليجي التجاري، وأكدت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أنها قدّمت خطاب نوايا إلى مجلس إدارة المصرف، وتسعى لتقديم عرض الاستحواذ خلال الربع الثالث من العام الجاري، وأنه بمجرد تقديم العرض، فإنها تتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ الطوعي خلال 2021، بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ومجلس الإدارة والمساهمين.

* أعلن مصرف السلام - البحرين، شراء ما يعادل 370000 سهم من (أسهم الخزينة) في سوق دبي المالي وبورصة البحرين، لترتفع أسهم الخزينة من 99.6 مليوناً إلى 99.9 مليوناً (4.1% من الأسهم الصادرة) بتاريخ 16 أغسطس الجاري.

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