الشارقة تطلق الدورة الخامسة لجائزة الأداء المالي المتميّز

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة الدورة الخامسة من جائزة الأداء المالي المتميّز 2021، بهدف تكريم الجهات الحكومية والمستقلة والأميرية والتعليمية المتميّزة مالياً، والأفراد العاملين في القطاع المالي الحكومي، تقديراً لجهودهم في دعم خطط الحكومة برفع مستوى الكفاءة في إدارة الموارد وحفظ المال العام، بما يسهم في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة لتعزيز ازدهار الإمارة.

وانطلقت أخيراً الورش التعريفية بالجائزة، التي قدمها ناصر كشواني، أمين عام الجائزة، وحسن باشا، مدير مكتب دعم القرار في «مالية الشارقة»، وهدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في الدائرة، بحضور قيادات الإدارات والأقسام المالية من الجهات الحكومية والمستقلة والأميرية والتعليمية بالإمارة.

تطوير وارتقاء

وأكد وليد الصايغ، مدير عام «مالية الشارقة»، أن جائزة الأداء المالي المتميّز، تهدف إلى المساهمة في تطوير المالية العامة بالإمارة، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والفردي وفق أفضل الممارسات المالية العالمية، ونشر مفاهيم التميز والإبداع والجودة، بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع المالي الحكومي، وزيادة قدراته التنافسية إقليمياً وعالمياً.

وقال: «تعكس الجائزة تعاون وتنسيق مختلف الجهات الحكومية المحلية، بما يترجم رؤية القيادة في تحقيق التميّز والإبداع، وبذل قصارى الجهد لخدمة الوطن والمواطن، ورفع مستوى الكفاءة والفاعلية في إدارة الموارد المالية، والنهوض بمستوى الكوادر المالية».

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