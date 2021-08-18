«تبريد» تبيع حصتها في «قطر كول» بـ417 مليون درهم

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، أمس، توقيع اتفاقية لبيع حصتها البالغة 44% في شركة قطر للتبريد المركزي «قطر كول»، لمصلحة الشركة المتحدة للتنمية.

وأضافت «تبريد» في بيان لسوق دبي المالي، إن الصفقة اكتملت، وتبلغ قيمتها 417 مليون درهم، وسوف يتم توظيف العائد لتمويل مزيد من النمو في محفظة تبريد في الأسواق الرئيسة، وأشارت شركة «تبريد» إلى أنه من المتوقع أن ينجم عن الصفقة زيادة السيولة النقدية بمقدار 417 مليون درهم، وزيادة الدخل والمكاسب الأخرى بمقدار 65 مليون درهم، بالإضافة إلى تقليص الأصول المحتفظ بها والمتاحة للبيع بمقدار 350 مليون درهم.

وأوضحت الشركة الوطنية للتبريد المركزي أن عملية البيع سوف تؤدي إلى انخفاض الحصص المنتجة بنحو 40 مليون درهم على أساس سنوي. وذكرت «تبريد» أن الأثر المالي للصفقة سوف تظهر تأثيراته خلال الربع الثالث من العام الجاري.

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