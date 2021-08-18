«النقد العربي» يصدر دليل التقنيات المالية الرقمية

المصدر: (دبي - البيان)

أصدر صندوق النقد العربي، أمس، دليلاً إرشادياً حول «استراتيجيات تبنّي وتفعيل استخدام تقنيات السجلات الموزعة وسلسلة الكتل في الدول العربية»، الذي أعدته مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، التي يتولى الصندوق أمانتها الفنية. يأتي إصدار الدليل في إطار مساعي الصندوق لتعزيز التوعية بمتطلبات تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم مساعي التحوّل المالي الرقمي في الدول العربية.

وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن الإصدار يوفّر المشورة للسلطات الإشرافية في مجالات التقنيات المالية الحديثة، لتعزيز الخدمات المالية الرقمية، بما يخدم دعم الابتكارات، مشيراً إلى الفرص الكبيرة التي تتيحها تطبيقات تقنيات السجلات الموزعة، وسلسلة الكتل في تطوير الخدمات المالية، معرباً عن أمله في أن يسهم الدليل في التوعية بمتطلبات استخدام هذه التقنيات.

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