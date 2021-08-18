«أبوظبي الإسلامي» يقدّم 124 مليون درهم لدعم عمليات «بلاك ساند» في لندن

المصدر: (أبوظبي - البيان)

قدم مصرف أبوظبي الإسلامي تمويلاً مهيكلاً بقيمة 124 مليون درهم، عبر مركزه في بريطانيا؛ لدعم أحدث عمليات الاستحواذ لشركة «بلاك ساند»، البحرينية المتخصصة بالقطاع العقاري في المملكة المتحدة، يأتي التمويل لدعم محفظة «بلاك ساند» الغنية والمتنوعة، وتشمل المكاتب ووحدات السكن الطلابي ومشروعات التطوير العقاري.

ويهدف التمويل إلى تعزيز أصول مشروع «فايب ستيودنت ليفينغ»، السكن الطلابي المخصص وعالي الجودة على ضفاف نهر التايمز في كينغستون بالعاصمة البريطانية لندن، ويتألف المشروع من 300 وحدة موزعة على 111 شقة استديو، و189 شقة بغرفة نوم «ماستر» واحدة.

كما يضم المشروع صالة رياضية، وسينما داخلية، وقاعات دراسية، وصالات وغرفة غسيل، يوفّر لقاطنيه خدمتي تنظيف الوحدات، وإيجار الدراجات الهوائية. وتستأجر شركة «يوروب كار» مساحة للتجزئة في الطابق الأرضي من المشروع لمدة 8 أعوام تامّة.

وقال بول مايسفيلد، رئيس وحدة الخدمات العقارية في مصرف أبوظبي الإسلامي- المملكة المتحدة: «نتطلع لدعم مساعي «بلاك ساند» المالية، ودعم تنفيذ استراتيجيتها للاستثمار العقاري التجاري في المملكة المتحدة، عبر استهداف الأصول الفاخرة التي تحظى بإمكانات واضحة لتوليد إيرادات قوية وعقود راسخة مع المستأجرين مع التركيز على العوائد النقدية».

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