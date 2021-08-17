حياة للفنادق تفتتح فندق حياة بليس إيكاترينبورج في روسيا

المصدر: دبي – البيان

أعلنت مجموعة حياة للفنادق من خلال مقرها الإقليمي في دبي، عن الافتتاح الرسمي لفندق حياة بليس إيكاترينبورج، وهو أول فندق يحمل علامة حياة بليس في روسيا، وثاني فندق يتبع لعلامة حياة في إيكاترينبورج.

ويأتي افتتاح الفندق في خطوة لتوسيع الحضور العالمي لعلامة حياة بليس في الأسواق التي تلهم الضيوف وأعضاء برنامج وورلد أوف حياة. يتميّز الفندق الجديد بالتصميم البديهي الذي تتّسم به علامة حياة بليس، إلى جانب الأجواء المفعمة بالألفة والمرافق العملية، مثل خدمة الواي فاي المجانية وعروض الطعام على مدار 24 ساعة. وقد تولّت شركة تطوير الفنادق ذات المسؤولية المحدودة إنشاء هذا الفندق.

ونظراً لجهود حياة المتمحورة حول الاستماع لآراء الضيوف ودعم كافة سبل الرعاية الممكنة، تجمع فنادق حياة بليس بين الأناقة والابتكار ووسائل الراحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لخلق تجربة إقامة سلسة لمسافر اليوم. يقع فندق حياة بليس إيكاترينبورج في قلب المدينة، ويرحب بالنزلاء من رواد الأعمال والسياح على حدٍ سواء.

هذا وتعد مدينة إيكاترينبورج إحدى البوابات الرئيسية التي تصل أوروبا بآسيا، وهي محطة مهمة على خط سكة الحديد الشهيرة العابرة لسيبيريا. وبالنظر إلى موقعه الفريد في رابع أكبر مدينة في روسيا، يشكّل افتتاح فندق حياة بليس إيكاترينبورج علامة فارقة على مستوى استراتيجية النمو الخاصة بحياة.

وفي هذا السياق، علّقت إيكاترينا لونشاكوفا، المدير العام لفندق حياة بليس إيكاترينبورج قائلة: «يسرّنا تعزيز زخم النمو والازدهار الاقتصادي المتواصل الذي تشهده مدينة إيكاترينبورج، وذلك من خلال الترحيب بأول فندق لحياة بليس في المنطقة. ولا بدّ لي من القول إنه وبفضل المساحات الاجتماعية وغرف الضيوف المصممة بذكاء مع مناطق منفصلة للعمل والنوم، أصبح بإمكان ضيوفنا متعددي المهام إنجاز أعمالهم بسهولة أثناء الإقامة لدينا».

ويحتوي فندق حياة بليس إيكاترينبورج على 146 غرفة ضيوف عصرية مع مساحات منفصلة للنوم والعمل واللعب، بالإضافة إلى أريكة مريحة للنوم، ومنفذ «ذا ماركت» الذي يقدم أصناف المأكولات الجاهزة والمغلفة بشكل مثالي على مدار الساعة.

ومطعم وركن مشروبات زوم الذي يقدّم مأكولات المطابخ العالمية، والذي يتمتّع بتصميم غير متكلّف ويعكس أجواء الغابة بأسلوب عصري، ويقدّم قائمة مأكولات متعددة الثقافات تجمع بين المكونات المحلية والعالمية.

وبرنامج الضروريات للعناصر المنسية التي يمكن للضيوف شراؤها أو استعارتها أو استخدامها مجاناً، بالإضافة إلى خدمة الواي فاي المجانية في جميع أنحاء الفندق وغرف الضيوف.

وأضاف أندري سولداتوف، المدير العام لشركة تطوير الفنادق ذات المسؤولية المحدودة، قائلاً: «تعدّ إيكاترينبورج مدينة نابضة بالحياة، وهي حافلة بالأشخاص الودودين، والأحياء الرائعة، والوجهات المميزة الآخذة بالتزايد والأنشطة التي يمكن القيام بها أو تجربتها. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية فندق حياة بليس إيكاترينبورج الذي يعتبر مركزاً جامعاً لكافة تلك المميزات، ونحن على ثقة بأن الفندق سيتجاوز توقعات النزلاء، وسيوفر لهم كل ما يحتاجون إليه أثناء زيارتهم لمنطقتنا».

وتقود فندق حياة بليس إيكاترينبورج المدير العام إيكاترينا لونشاكوفا ومديرة المبيعات يفغينيا كينزالوفا. في دورها الحالي، تتولى إيكاترينا المسؤولية المباشرة عن إدارة العمليات اليومية للفندق، بما في ذلك الإشراف على موظفي الفندق البالغ عددهم 66 شخصاً، وضمان حصول الضيوف على الخدمة المدروسة التي تشتهر علامة حياة بليس بتقديمها. أما يفغينيا فهي المسؤولة عن تقديم خدمات المبيعات والدعم للمسافرين ومخططي الاجتماعات الذين يترددون إلى منطقة إيكاترينبورج.

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