23 دولة تشارك في معرض «لايت ميدل إيست» بدبي سبتمبر المقبل

المصدر: وام

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي الدورة الـ 15 من معرض لايت ميدل إيست من 28 إلى 30 سبتمبر المقبل، وسيسلط عارضون من 23 دولة الضوء على كيفية استثمارهم في فرص السوق في الأشهر الماضية.

وتمكن موردو الإضاءة في دولة الإمارات والمصنعون الدوليون على حد سواء من الصمود في فترة الجائحة عام 2020 بل ازدهرت أعمالهم في بعض الحالات والآن تتجه أنظارهم نحو معرض الشرق الأوسط الأول للإضاءة والتصميم والتكنولوجيا في دبي.

وستتواجد الشركات المحلية الكبرى بما في ذلك «أبنسال» و«سينمار» و«كرييشن جلف» و«ساينتكنيك» جنباً إلى جنب مع العلامات التجارية العالمية مثل «سينترسفيت» و«ليدفانس» و«بيرديكس» و«لومينوفا» و«إنتيليد» مع حرص جميع المشاركين على إعادة التواصل وإنشاء الروابط التجارية في واحدة من أكثر أسواق تصميم الإضاءة المعمارية وتكنولوجيا البناء إثارة في العالم.

كما يتطلع المشاركون في الحدث إلى عودة الدورة الثامنة من حفل جوائز لايت ميدل إيست الشهيرة ومؤتمر ثينك لايت (THINKLIGHT) الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام ويتناول أحدث التوجهات والتقنيات والفرص في تصميم الإضاءة المعمارية في عالم ما بعد الجائحة.

سيُقام معرض لايت ميدل إيست 2021 بتدابير صحية شاملة وفقاً لتوجيهات الجهات الحكومية المختصة وإدارة مركز دبي التجاري العالمي.

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