انتعاش عقارات الإمارات في الربع الثاني

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد الربع الثاني من العام الجاري انتعاشاً متواصلاً في سوق العقارات بالإمارات، حيث سجلت بعض الشرائح نمواً من خانتين في أسعار المبيعات، بحسب «تقرير قطاع العقارات الإماراتي للربع الثاني 2021»، الصادر عن شركة «أستيكو» المتخصصة في مجال إدارة العقارات. وأظهر التقرير ارتفاعاً متواصلاً في أسعار تأجير وبيع الفلل في أبوظبي ودبي، حيث سجلت أسعار المبيعات في بعض الشرائح نمواً ملحوظاً بواقع 25% تقريباً خلال الفترة المذكورة.

ففي دبي، شهد الربع الثاني 2021 تسليم حوالي 6650 شقة و1500 فيلا و750 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية المنجزة في دبي رغم القيود المتعلقة بجائحة «كوفيد-19».

وسجلت معظم المجمعات السكنية في دبي نمواً ملحوظاً في أسعار الإيجارات خلال الربع الثاني 2021، مما أدى إلى ارتفاع متوسط أسعار تأجير الشقق والفلل بنسبة 3% و8% على التوالي. وفي حين شهد متوسط أسعار تأجير الشقق انكماشاً متواصلاً بنسبة 3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، سجلت أسعار تأجير الفلل نمواً قوياً بلغت نسبته 10%.

من ناحية أخرى، واصلت أسعار تأجير المكاتب مسارها التنازلي لتسجل انخفاضاً ربعياً وسنوياً بنسبة 4% و16% على التوالي، بالتوازي مع تعثر معدلات نمو التوظيف/ الأعمال. ونتيجة لذلك، يشير التقرير إلى أن بعض الملاك يتطلعون لتخصيص المباني المكتبية الحالية/ الجديدة لاستخدامات جديدة.

وسجلت أسعار المبيعات ارتفاعاً ملحوظاً، لا سيما في قطاع الفلل، بمتوسط ارتفاع ربعي وسنوي بواقع 16% و23% على التوالي. وكان النمو في أسعار مبيعات الشقق أقل وضوحاً، إلا أنه بلغ نسبة 6% خلال الربع الثاني من عام 2021 وعلى أساس سنوي.

ووفقاً للتقرير، شهدت أبوظبي تسليم حوالي 2070 شقة وفيلا تقريباً خلال الربع الثاني 2021، تركزت بشكل خاص في جزيرة ياس، وعدد من المباني في شاطئ الراحة. ويشير التقرير إلى وجود أكثر من 9350 وحدة سكنية قيد التسليم قبل نهاية العام، لكن بعض المشاريع قد تشهد تأخيراً يتسبب بتمديد فترة إنجازها لغاية 2022.

وسجلت أسعار تأجير الشقق انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1% مقارنة مع الربع الأول 2021، إلا أن الانخفاضات السنوية المسجلة كانت أكثر وضوحاً، حيث بلغت نسبة 8% في المتوسط. كما أشار التقرير إلى أن شريحة العقارات المتوسطة والراقية كانت الأكثر تأثراً، حيث سجلت بعض الوحدات انخفاضاً يتراوح بين 10 و15%.

من ناحية أخرى، بيّن التقرير أن أسعار تأجير الفلل سجلت زيادة بنسبة 1% في المتوسط خلال الربع الثاني، مدفوعة في المقام الأول بالاهتمام المتزايد بمجمعات الفلل الراقية في جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة.

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