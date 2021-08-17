950 نشاطاً تجارياً للاستثمار والتملك الحر استحدثتها اقتصادية عجمان

المصدر: عجمان - البيان

كشف برنامج «خلك لايف» الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان والذي يأتي بالتعاون مع شريكها الإعلامي أخبار عجمان من خلال بثٍ مباشر عبر منصة «الانستغرام»، عن استحداث عدد 950 نشاطاً تجارياً استثمارياً والتملك الحر وتم خلاله مناقشة الخدمات الرقمية الجديدة والخدمات العامة المقدمة للجمهور.

واستضافت الحلقة راشد الجسمي مراقب مراكز رئيسي وسلطان الأنصاري مراقب مراكز وأدار الجلسة السيد عبدالرحمن بن مالك.

وتطرق سلطان الأنصاري إلى أهمية تفعيل الخدمات خلال المراكز والتي تشمل تفعيل 40 خدمة بها، ومن هذه الخدمات خدمة إصدار الرخص والتجديد والتغيير بكل الأشكال القانونية، على حسب رغبة المتعامل أو المستثمر، كما تم استحداث المركز الافتراضي الموجود على موقع الدائرة، حيث يقوم مقدم الطلب بإنهاء كل إجراءاته، وتسجيل الرخصة التي يريدها، دون الحضور إلى مراكز الخدمة إلا للضرورة القصوى.

وأوضح سلطان، أن الدائرة تطمح إلى راحة الجمهور، من خلال توفير كل الخدمات لهم، وبالطرق التي يريدونها، سوء عبر الإنترنت، أم في مراكز الخدمة، مضيفاً، إنه تم إنجاز أكثر من 28 ألف خدمة إلكترونية، خلال الفترة الماضية، موضحاً، أن الدائرة تعمل على مواكبة رؤية الإمارة، التي تسعى إلى التحول الرقمي في كل الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور، بأسرع وأسهل الطرق الممكنة.

ومن جهته قال راشد الجسمي: «هناك ست خدمات نقدمها في معرض جايتكس للجمهور، هي حجز الاسم التجاري بالشراكة مع المناطق الحرة، وخدمة ترخيص المركبة المتنقلة، وخدمة التجديد لسنوات عدة وخدمة العقد الذكي، وخدمة الإيقاف المؤقت للرخصة، وخدمة التجارة الإلكترونية وهي خاصة بالمواطنين الراغبين في البيع والاستثمار عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ولها أنشطة محددة».

وأشار راشد إلى أن الإقبال على مركز التسجيل والخدمات تقلص نوعاً ما، بعد أن وفرت الدائرة جميع قنوات الخدمة عبر الإنترنت، ليكون هناك مرونة وسهولة للتسجل والاستفسار لدى المراجعين.

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