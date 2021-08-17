استعراض نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية للمحكمة العقارية في دبي

المصدر: دبي - البيان

عقد القاضي سالم محمد القايدي رئيس المحكمة العقارية بمحاكم دبي، اجتماعاً مع قضاة المحكمة، لعرض نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية للمحكمة العقارية، خلال النصف الأول لعام 2021، من خلال برنامج «الراصد وبطاقات الأداء في الملف الذكي»، وذلك لتحقيق عدالة نافذة، تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع، للوصول إلى رؤية محاكم دبي «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

وأشار القاضي سالم محمد القايدي إلى أن المحكمة العقارية حققت 140.4 يوماً لمؤشر معدل مدة الحكم من تاريخ التسجيل، خلال النصف الأول من عام 2021، وحققت بمعدل مدة الحكم من أول جلسة إلى 107 أيام، وبلغت الدعاوى المحكومة في المحكمة العقارية خلال النصف الأول من عام 2021، «1007 دعاوى» والدعاوى المسجلة «899 دعوى»، ومعدل الفصل 112%، وحققت المحكمة نتائج إيجابية أعلى وفقاً لمؤشرات الأداء مقارنة عن المدة ذاتها من السنة الماضية 2020.

وشارك القضاة بطرح الاقتراحات، التي تساعد في رفع من مستوى أداء المحكمة، وتسريع إجراءات الفصل، وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس المحكمة العقارية القضاة على ما بذلوه من جهد، وحثهم على متابعة المؤشرات، والعمل على الفصل في الدعاوى والمحافظة على مؤشرات الأداء المعتمدة من محاكم دبي.

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