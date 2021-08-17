سينتارا تنطلق في الإمارات بافتتاح منتجع ميراج بيتش دبي مع إكسبو أكتوبر المقبل

المصدر: دبي، بانكوك – البيان

كشفت مجموعة فنادق ومنتجعات سينتارا، مشغل الفنادق الرائد في تايلاند عن موعد افتتاح منتجع سينتارا ميراج بيتش دبي في جزر ديرة بالإمارات، حيث تدعو العلامة ضيوفها لاستكشاف عالمٍ جديد من التجارب المذهلة بدءاً من شهر أكتوبر 2021، ومع انطلاقة إكسبو دبي.

المنتجع العائلي المطل على الشاطئ هو مشروع مشترك بين سينتارا والمطور الرئيسي نخيل في الإمارات وتعد هذه خطوة نحو خطط الشركة التوسعية في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط.

ويعدّ المنتجع أول وجهات المجموعة في الإمارات وثالثها في العالم بعد تايلاند وفيتنام.

ويضم سينتارا ميراج بيتش دبي بواجهته البحرية المميزة 607 غرف وجناح تأتي جميعها مزودة بشرفة مطلة على البحر أو الإمارة، وفق تصاميم مستوحاة من التقاليد التايلاندية والقصص العربية. ويشكل المنتجع وجهة ترفيهية استثنائية للضيوف من جميع الأعمار، إذ يضم متنزهاً مائياً مع نهر اصطناعي وحوض سباحة مواجه للشاطئ ومرافق عائلية تضم لاونج ميراج فاميلي للضيوف من أعضاء النادي ومركز سبا مخصص للأطفال وملعب خارجي وثلاثة أندية للصغار.

وتتنوع تجارب الطعام بين تسعة مطاعم بما فيها ردهة للشيشة على السطح ونادٍ شاطئي، كما يحتضن المنتجع مركزاً للياقة البدنية ومرافق للرياضات المائية وغرفاً مخصصة للصلاة.

وكانت بداية منتجع سينتارا ميراج العائلي في تايلاند مع افتتاح سينتارا جراند ميراج بيتش باتايا الشهير في عام 2009، والذي تصدر منذ ذلك الوقت قائمة وجهات الضيافة العائلية في تايلاند.

وبمناسبة افتتاح أبوابه في دبي، يقدم منتجع سينتارا ميراج بيتش دبي حسومات لمدة محدودة لأعضاء برنامج سينتارا ذا 1 مع مزايا تضم خصماً بنسبة 25% على الأسعار المتاحة ومضاعفة رصيد النقاط ثلاث مرات وزيادة قيمة النقاط بنسبة 50%. وتبدأ أسعار العرض المخصص للأعضاء من ++469.60 درهماً إماراتياً لكل ليلة تشمل وجبة الفطور.

كما يمكن لطفلين الإقامة وتناول الطعام مجاناً من القائمة المخصصة للصغار. يمكن التسجيل في عضوية برنامج سينتارا ذا 1 مجاناً، ويمكن للمسافرين حجز الإقامة اعتباراً من اليوم حتى 30 أغسطس 2021 على الفترة من 1 أكتوبر 2021 حتى 30 سبتمبر 2022.

ويقع منتجع سينتارا ميراج بيتش دبي على امتداد الواجهة البحرية لجزر ديرة، ويتميز بتصاميم مستوحاة من التقاليد التايلاندية والمغامرات العربية. ويقدم المنتجع العائلي، الذي يحمل بصمة علامة ميراج التابعة للمجموعة، وجهة ترفيهية استثنائية تتيح للضيوف الاستمتاع بمرافقه العائلية والمناسبة للصغار ومتنزهاته المائية عالمية المستوى وأنشطته الترفيهية إلى جانب مراكز السبا وباقة المطاعم المتنوعة.

ويوفر المنتجع باقة من الأنشطة الترفيهية الجديدة في دبي، مع مرافق تناسب جميع أفراد العائلة بما فيها المتنزه المائي المزود بنهر اصطناعي ومساحة لعب مائية للصغار ومنزلقات مائية ومنصات للقفز. ويحتضن المنتجع أيضاً مركز سبا مخصصاً للصغار من عشاق الاستجمام والرفاهية ومنصات عائلية لتسجيل الدخول في لاونج ميراج فاميلي وثلاثة أندية للصغار. وتتنوع المرافق الأخرى بين مركز للياقة البدنية ومرافق للرياضات المائية وملعب خارجي وغرف للصلاة.

وتقدم الوجهة المتكاملة ثلاث قاعات اجتماعات مجهزة بشكل كامل ومساحة فريدة على الواجهة الشاطئية وتراسات خارجية تطل على برج خليفة وأفق المدينة أو البحر، ما يتيح للضيوف إقامة اجتماعات مرموقة وإحياء مناسبات واحتفالات لا تنسى.

ونجح سينتارا ميراج بحصد شعبية واسعة في تايلاند بعد نجاح سينتارا جراند ميراج بيتش باتايا الذي افتتح أبوابه في منطقة المنتجعات الشاطئية في عام 2009، ولا يزال يتصدر قائمة أبرز الوجهات العائلية في المملكة. ويشار إلى أن منتجع سينتارا ميراج بيتش دبي هو ثالث وجهات مجموعة سينتارا ميراج في العالم بعد سينتارا ميراج موي ني في فيتنام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز