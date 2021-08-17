طيران الجزيرة تتسلّم سابع طائرة من طراز إيرباص A320neo

المصدر: الكويت - البيان

تسلّمت طيران الجزيرة سابع طائرة جديدة من طراز A320neo من الشركة المصنعة إيرباص في تولوز، فرنسا، ليرتفع عدد الطائرات في أسطولها إلى 15 طائرة. وستقوم الشركة بتسلّم طائرتين جديدتين من الطراز ذاته بحلول نهاية العام.

وتتميز طائرات A320neo بكونها تحقق وفورات في حجم استهلاك الوقود، وتخدم نطاق طيران أطول، وتوفر سعة حمولة إضافية، وتساعد على انخفاض الضوضاء من المحركات، وتخفّض التكاليف التشغيلية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، السيد/ روهيت راماشاندران: «تواصل طيران الجزيرة تسلّم طائرات جديدة كجزء من خططها التوسعية، وذلك مع عودة حركة السفر تدريجياً، إذ بدأ الطلب يرتفع بشكل ملحوظ عبر شبكة وجهاتنا منذ بداية موسم الصيف فيما تقوم الدول برفع القيود على السفر تماشياً مع التقدّم في تنفيذ برامج التطعيم حول العالم».

جميع الطائرات المصنعة لشركة طيران الجزيرة مجهزة بالتصميم الخاص لمقصورة الشركة التي تنفرد بمقاعدها المصنوعة من الجلد.

وتشغل طيران الجزيرة رحلات تجارية وشحناً جوياً من مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي وذلك إلى 50 وجهة من الأكثر طلباً للأعمال والعطلات في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا.

وفي عام 2021، أصبحت الشركة أول شركة طيران منخفضة التكلفة في منطقة الخليج تطلق خط رحلات إلى مطار لندن هيثرو في المملكة المتحدة. كما أطلقت طيران الجزيرة العديد من الوجهات الجديدة في عام 2021 والسياحية مع رفع القيود على السفر تدريجياً، وشملت هذه الوجهات كلاً من كولومبو وأديس أبابا وبيشكيك ويريفان وطشقند وسراييفو وأنطاليا.

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