تريند مايكرو تتعاون مع «أوريجون سيستم» في حلول أمن التكنولوجيا التشغيلية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت اليوم تريند مايكرو إنكوربوريتد، الشركة المتخصصة عالميًا في حلول الأمن السيبراني، عبر الشركة التابعة لها والمتخصصة في أمن التكنولوجيا التشغيلية «TXOne Networks»، عن دخولها في شراكة مع «أوريجون سيستم Oregon systems»، الشركة المتخصصة والموزع الإقليمي للحلول الأمنية، حيث تهدف الشراكة إلى تعزيز عملية توزيع الحلول الأمنية في المنطقة.

وتم توقيع الاتفاقية بين المنظمتين بحضور محمد مراد، مدير قناة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تريند مايكرو، وعلي محمد، الرئيس التنفيذي لشركة Oregon systems.

وفي سياق متصل ستعزز هذه الخطوة من شراكات تريند مايكرو ومساحة تواجدها في المنطقة، حيث ستعمل على تسهيل نشر حلولها الأمنية الخاصة بالتكنولوجيا التشغيلية. وتأتي هذه الاتفاقية المهمة في وقت تسعى فيه الشركات بشكل متواصل إلى المساهمة في دعم التحول الرقمي وتعزيز موقفها الأمني ومواجهة تحديات الوباء.

وبهذا الصدد قال علي محمد، الرئيس التنفيذي لشركة Oregon systems: «سيمكننا هذا التعاون مع شركة TXOne Networks التابعة لتريند مايكرو من توفير الحماية اللازمة لمؤسسات المنطقة عبر الحلول الأمنية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، حيث سيساعد هذا التحالف الاستراتيجي الشركات على تقوية دفاعاتها وتأمين نفسها ضد المخاطر، كما سيمكنهم من إدارة نطاق كبير من العمليات دون القلق من خطر الاختراق. وسنحرص دائماً على توفير الدعم لعملائنا في المنطقة في ظل مشهد التهديدات الذي يتطور باستمرار».

ومن جهته قال محمد مراد، مدير قناة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تريند مايكرو: «يعتبر ارتباطنا بشركاء موثوقين مثل Oregon systems بمثابة تجديد لمنهجنا الذي يستشرف المستقبل بأفضل الحلول الأمنية، وسنواصل العمل باستراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز وضع الأمن السيبراني في المنطقة لسد الاحتياجات الأمنية. وسنعمل عن كثب مع شركة Oregon systems ونجني ثمار حضورهم القوي في المنطقة لتزويد المؤسسات بأحدث حلول أمن التكنولوجيا التشغيلية وتمكينهم من التطور والنمو في بيئة آمنة».

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