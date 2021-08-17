غرفة عجمان تنظم 140 زيارة ميدانية للقطاع الصناعي بالإمارة خلال النصف الأول من 2021

المصدر: عجمان – البيان

نظمت إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة عجمان 140 زيارة ميدانية لمصانع القطاع الصناعي في إمارة عجمان خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، وذلك بهدف دعم أعضاء الغرفة وتوطيد العلاقات معهم. وتسعى الغرفة من خلال هذه الزيارات إلى الترويج لحزم الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لأعضائها من الشركات والمصانع العاملة بإمارة عجمان في مختلف القطاعات.

كما تهدف الغرفة من خلال الزيارات، إلى التعرف على المصانع والمساهمة بفعالية في الترويج لخدماتها ومنتجاتها، بما يدعم استدامة الأعضاء عبر دعم أعمالهم وتذليل العقبات التي قد يواجهونها.

وقال عبد الله عبد المحسن النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، إن الغرفة تضع على رأس أولوياتها مسألة توطيد العلاقات مع الأعضاء والشركاء من كافة القطاعات، والعمل على تقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لنمو وتطوير الأعمال خاصة في القطاع الصناعي، الذي توليه إمارة عجمان اهتماماً خاصاً خلال المرحلة الحالية لما يشهده من آفاق نمو واعدة.

وأوضح النعيمي أن سلسلة الزيارات للمصانع في إمارة عجمان، ستسهم في التعريف بخدمات الغرفة وتقوية العلاقات بينها وبين الشركات والمصانع، إلى جانب تعريف الأفراد بالقطاعات الصناعية المهمة الموجودة في الإمارة. منوهاً إلى أن إدارة علاقات ودعم الأعضاء ستعمل على تنظيم المزيد من الزيارات الدورية خلال المرحلة المقبلة.

وتسعى غرفة تجارة وصناعة عجمان من خلال الزيارات الميدانية إلى دعم استمرارية قطاع الأعمال في الإمارة، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية ودعم أعضاء مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية لدى قطاع الأعمال، والتواصل المباشر مع الجهات للتعرف على التحديات التي قد يواجهونها، والعمل على طرح حلول ناجحة تسهم في توفير بيئة استثمارية صناعية جاذبة للاستثمارات الأجنبية والشركات.

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