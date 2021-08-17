بميزانية لا تتجاوز «1000» درهم.. تجارب ترفيهية وعروض شيّقة بمفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي – البيان

تقدّم مفاجآت صيف دبي مجموعة فريدة من عروض التسوق وتجارب المأكولات وأنشطة الترفيه العائلية التي تناسب جميع الأذواق والميزانيات؛ وتتيح لزوارها الفرصة للاستمتاع بأقوى العروض بقيمة لا تتجاوز ألف درهم إماراتي في أجواء مليئة بالمرح وتستمر حتى 4 سبتمبر.

وتسلّط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمفاجآت صيف دبي، الضوء على أفضل التجارب والأنشطة الترفيهية التي يمكن للأصدقاء وأفراد العائلة الاستمتاع بها في مختلف أنحاء دبي.

تجارب المأكولات

تقدّم مفاجآت صيف دبي لعشاق تجارب المأكولات الفرصة لتناول أطباقهم المفضلة في أبرز مطاعم دبي ضمن فعالية أسبوع الصيف للمطاعم التي تستمر لغاية 21 أغسطس وتقدّم مجموعة من أشهى الوصفات من مختلف المطابخ العالمية. وتوفّر الفعالية تجربة متكاملة من وجبة فطور، تضم خيارات من الأطباق الرئيسية ومشروباً ساخناً وعصيراً، بقيمة 69 درهم إماراتي، أو وجبة مخصصة للأطفال بقيمة 25 درهم إماراتي. ويمكن الاستمتاع بوجبة غداء من طبقين بسعر 95 درهم إماراتي للكبار و35 درهم إماراتي للصغار، ووجبات من ثلاثة أطباق بسعر 150 درهم إماراتي للكبار و35 درهم إماراتي للصغار، مع تقديم زجاجة ماء مجانية مع الوجبات. ويمكن لعشاق تجارب المأكولات الاختيار من بين 30 مطعماً توفر 50 وجبة يمكن الاختيار من بينها عبر 20 مطبخاً يتم تقديمها في 24 موقعاً حول المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للمطاعم المشاركة في الفعالية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.SummerRestaurantWeek.com.

عروض مميزة

يمكن لأفراد العائلة الاستمتاع بمشاهدة عرض لا بيرل المذهل بتكلفة لا تتجاوز ألف درهم إماراتي. ويجمع العرض المباشر والحائز على جوائز بين الموسيقى والفنون البهلوانية والاستعراضية مع عروض على أسعار التذاكر تتضمن الدخول المجاني للأطفال بعمر أصغر من 12 عاماً برفقة شخص بالغ. ويمكن لسكان دولة الإمارات الحصول على تخفيض بنسبة 20 بالمئة على سعر التذكرة لحضور العرض في مدينة الحبتور، وستحصل المجموعات المكونة من 4 أشخاص على تخفيض بنسبة 25 بالمئة ضمن صفقة مميزة خاصة بالعائلات والأصدقاء.

كما يوفر عرض لا بيرل باقة مميزة تضم وجبة عشاء بالإضافة إلى الفعالية الاستعراضية بأسعار تبدأ من 354 درهم إماراتي. وتتوفر الباقة بخيارات مختلفة تشمل تذاكر للعرض مع وجبة شهية في أحد مطاعم مدينة الحبتور التي تقدّم أشهى المأكولات الأمريكية اللاتينية والأوروبية والآسيوية.

أنشطة المرح العائلي

تتيح مفاجآت صيف دبي للعائلات المؤلفة من ثلاثة أشخاص فرصة قضاء وقت مميز في أكبر حديقة داخلية في العالم مع تجارب مليئة بالحماس والتشويق بقيمة لا تتجاوز ألف درهم إماراتي، حيث تستضيف حديقة آي إم جي عالم من المغامرات مهرجانها الصيفي حتى 28 أغسطس، بتذاكر تبدأ من 325 درهم إماراتي للدخول.

ويمكن للزوار الاستمتاع بمقابلة شخصياتهم الكرتونية المفضلة مع وجود أكثر من 30 شخصية شهيرة مثل مدهش ودانة وجوني برافو وغمبول وداروين وفين وجيك بالإضافة إلى أبطال مارفل مثل هلك وكابتن أميركا. بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الألعاب والأنشطة ومنافذ المأكولات والمشروبات.

ويمكن لعشاق المغامرة الاستمتاع مع أفراد العائلة بالعديد من الأنشطة الترفيهية، حيث يقدّم منتزه ذا جرين بلانيت فعالية حكايات ذا جرين بلانيت التثقيفية الممتعة والمليئة بالأنشطة البيئية للأطفال من 3 إلى 10 سنوات. ويمكن للأطفال المشاركة في مغامرات البحث عن الكنز وأنشطة الحرف والفنون وتجربة الاستماع للقصص المشوقة التي يرويها أشهر المؤلفين والرسامين، كما يمكنهم كتابة رسائل لحيواناتهم المفضلة الذين سيجيبون عليهم عن طريق الرسائل الإلكترونية. وتقام جميع هذه الأنشطة بالتعاون بين مؤسسة الإمارات للآداب ومفاجآت صيف دبي.

وتستمر الفعاليات في ذا جرين بلانيت من 19 وحتى 21 أغسطس، ويبلغ سعر تذكرة الدخول إلى المنتزه 89 درهم إماراتي عند الحجز عبر الإنترنت أو 120 درهم إماراتي عند الحجز على البوابة. ويمكن للزوار الاستمتاع بيومٍ مميز في ذا جرين بلانيت وتوفير ما يكفي من المال لتجربة أحد مطاعم ومقاهي منطقة سيتي ووك المتنوعة.

تسوّق واربح

تتيح مفاجآت صيف دبي الفرصة أمام المتسوقين للفوز بجوائز قيّمة تتراوح بين سيارات فاخرة وشقق مفروشة بالكامل من خلال مجموعة من سحوبات تسوق واربح التي تقام في وجهات متعددة في الإمارة. وتقدم هذا العام عرض تسوق واربح منزل الأحلام لعملاء متاجر حول الإمارات، والذي يتيح لهم يوم 31 أغسطس فرصةً للفوز بشقّة جديدة مفروشة بالكامل في الحبتور سيتي بقيمة 1.1 مليون درهم إماراتي.

كما سيحظى ستة متسوقين من سعداء الحظ بفرصة الفوز بسيارة جديدة ضمن سحوبات مرسيدس الكبرى في مفاجآت صيف دبي عند إنفاق 1000 درهم إماراتي.

ويمكن للعملاء الذين يقومون بشراء قسيمة بقيمة 100 درهماً من محطات بترول إينوك وإبكو ومتاجر زوم والأكشاك الموجودة داخل مراكز التسوق والوجهات الأخرى، الحصول على فرصة الفوز بسيارة مرسيدس C200 طراز 2021 بالإضافة إلى ربح 25000 درهم. كما يتوفر السحب على شبكة الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.idealz.com.

تخفيضات قيّمة

تدعو مفاجآت صيف دبي المتسوقين للاستفادة من التخفيضات الرائعة يوم 4 سبتمبر بقيمة لا تتجاوز 1000 درهم إماراتي. ويشارك في التخفيضات التي تتراوح بين 25 و75 بالمئة 500 علامة تجارية و3500 متجراً موزعين في أنحاء الإمارة.

وتلتزم كافة الوجهات والمتاجر ومراكز التسوق المشاركة في فعاليات مفاجآت صيف دبي بإجراءات الصحة والسلامة، بما في ذلك قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتقام مفاجآت صيف دبي هذا العام بالشراكة مع الراعي الرئيسي بطاقة ماستر كارد من بنك رأس الخيمة الوطني، والشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق) ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة، وطيران الإمارات، وإينوك واتصالات وشركة ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، وميركس، ونخيل (ابن بطوطة مول وذا بوينت ونخيل مول وسوق التنين 2).

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