الإمارات وسنت مارتن يوقعان اتفاقية خدمات النقل الجوي بصورتها النهائية

المصدر: دبي - البيان

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني اتفاقية خدمات النقل الجوي بصورتها النهائية مع سنت مارتن بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقام بتوقيع الاتفاقية سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني ولودي إمبرختس سفير مملكة هولندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد السويدي بأن الهيئة العامة للطيران المدني تهدف إلى إبرام اتفاقيات تتبع سياسة الأجواء المفتوحة لتوسيع الروابط التجارية والسياحية ودعم الناقلات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب تعزيز الشراكة الاقتصادية والشركات التجارية والسياحة من خلال توسيع شبكات النقل الجوي وزيادة التواصل بين الشعوب.

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