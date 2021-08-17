«نخيل» توفر خدمات نقل مجانية من وإلى «نخيل مول» و«ذي بوينت»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «نخيل»، الرائدة عالمياً في مجال التطوير العقاري، خدمة تسيير رحلات حافلات مجانية منتظمة عبر «نخلة جميرا» والمناطق المحيطة بها في اتجاه «نخيل مول» و«ذي بوينت».

فقد أصبح باستطاعة المقيمين والسياح الاستمتاع بخدمات النقل المجانية إلى بعض مناطق الجذب المفضلة في «نخلة جميرا» مع توفير خدمات يومية متعددة انطلاقاً من عشرات الفنادق والمساكن في الجزيرة وفي منطقة البرشاء، الصفوح‎ ومساكن شاطئ جميرا.

فقد تم إطلاق خدمة النقل المنتظمة في الاتجاهين تماشياً مع التزام «نخيل» بتشجيع استخدام وسائل النقل العام بهدف خفض استخدام السيارات وتقليل تلوث الهواء، مع تنظيم ثلاث رحلات في اليوم خلال أيام الأسبوع، من الساعة 10 صباحاً وحتى 8:30 ليلاً، مع رحلات إضافية بدءاً من الساعة 7:30 صباحاً حتى العاشرة ليلاً في عطلات نهاية الأسبوع، في حين سوف تُطبق لوائح السلامة الصارمة المتعلقة بـ«كوفيد 19»، وبسعة قصوى تبلغ 15 شخصاً لكل رحلة، مع الأخذ في الاعتبار اتخاذ إجراءات التعقيم اليومية المعمول بها.

يُعتبر «نخيل مول» وجهة التسوق وتناول المأكولات والترفيه المتميزة والفريدة من نوعها في «نخلة جميرا»، بالإضافة إلى أنه يشكل نقطة عبور إلى «ذا ڤيو آت ذا بالم»، منصة المشاهدة بزاوية 360 درجة فوق «بالم تاور»، في حين تعتبر «ذي بوينت»، الواجهة البحرية الأيقونية من «نخيل» لتناول الطعام والترفيه والتي يُسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة إليها، وهي في الوقت نفسه موطن لأكبر نافورة مائية في العالم، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي وأماكن الجذب السياحية الأخرى.

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