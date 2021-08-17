«ريتيلمي ايمجز» تصنف ماكلوكلين ضمن أقوى 100 شخصية في قطاع التجزئة بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

أدرجت مجلة «ريتيلمي ايمجز» المتخصصة في شؤون تجارة التجزئة، كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، ضمن قائمة ضمت أقوى 100 شخصية بارزة في قطاع التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال حفل توزيع جوائز ريتيلمي إيميجز، أقيم في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز بدبي أخيراً.

وكرمت القائمة الافتتاحية للجائزة الإنجارات التي قدمتها شخصيات بارزة في قطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحظي ماكلوكلين بهذا التكريم تقديراً لأثره البالغ في تطور سوق دبي الحرة وتبوئها مركز الصدارة كأكبر سوق للتجزئة ضمن مطار في العالم. وأبدى ماكلوكلين سعادته بإدراج اسمه في قائمة أفضل 100 أيقونة في صناعة التجزئة قائلاً: «أتشرف بإدراج اسمي ضمن قائمة تضم 100 من أبرز شخصيات صناعة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأنا سعيد بالمبادرة التي أخذتها ريتيلمي ايميجز بوضع قائمة شاملة تكرم مساهمات صناعة التجزئة في الاقتصاد عموماً، وأتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، على دعمه الدائم للمؤسسة، وأشكر ريتيلمي ايميجز ولجنة حكام الجائزة، وفريق العمل الرائع في السوق الحرة».

قام بوضع القائمة الأكبر من نوعها والأكثر مصداقية لأقوى 100 شخصية في صناعة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريق التحرير في ريتيلمي ايميجز، ومجلس مختار من الحكام ضم في عضويته ليلى محمد سهيل، الرئيس التنفيذي للتحالف الاستراتيجي والشراكة في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وحذيفة سيلاوالا، مدير المبيعات-زيبرا، ومحمد علوي، الشريك والرئيس التنفيذي لشركة أسواق البحر الأحمر، وأنوراغ باجباي، رئيس قسم العملاء والتجزئة في شركة كاي بي ام جي الخليج الأدنى، ومحمد جلال، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وأميتاب تانيجا، رئيس مجلس إدارة مجموعة ايميجز.

وتسلمت الجائزة بالنيابة عن ماكلوكلين، شينيد السباعي، نائب أول الرئيس لشؤون التسويق في سوق دبي الحرة.

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