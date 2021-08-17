محمد بن راشد: الجميع ينجح ويربح في دبي والقادم دائما أجمل وأعظم

المصدر: البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله أن الجميع ينجح ويربح في دبي.. وأن القادم دائما أجمل وأعظم.

وأطلق سموه إحدى مراحل مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الأكبر عالميا في موقع واحد والتي تمثل 300 ميغا تكفي لـ 90 ألف منزل.

وقال سموه: إننا نمضي بنجاح وفق الخطة المرسومة حيث الهدف من المشروع الضخم الوصول إلى 5000 ميغا قبل 2030، وستشكل الطاقة النظيفة في دبي 13٪ قبل نهاية العام والهدف 75٪ قبل 2050 .

وتابع سموه أن " لدينا نموذج جديد لانتاج الطاقة بالشراكة مع القطاع الخاص في دبي … حيث استقطبنا 40 مليار درهم استثمارات من القطاع الخاص لانتاج الطاقة بدبي نتيجة الثقة العالية في مستقبل الإمارة الاقتصادي .. ونقول لهم : الجميع ينجح ويربح في دبي.. والقادم دائما أجمل وأعظم.

وقال سموه عبر تويتر: أطلقنا بحمدالله إحدى مراحل مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية -الأكبر عالميا في موقع واحد- المرحلة تمثل 300 ميجا تكفي ل90 ألف منزل ..وهدفنا من المشروع الضخم 5000 ميجا قبل 2030 بإذن الله .. الطاقة النظيفة في دبي ستشكل 13٪ قبل نهاية العام وهدفنا 75٪ قبل 2050 ونمضي وفق خطتنا بنجاح..

وأضاف سموه : لدينا نموذج جديد لانتاج الطاقة بالشراكة مع القطاع الخاص في دبي … حيث استقطبنا 40 مليار درهم استثمارات من القطاع الخاص لانتاج الطاقة بدبي نتيجة الثقة العالية في مستقبل الإمارة الاقتصادي .. ونقول لهم : الجميع ينجح ويربح في دبي.. والقادم دائما أجمل وأعظم ..

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