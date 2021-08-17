طيران الإمارات تنقل رسالة اليوبيل الذهبي للعالم

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت طيران الإمارات، أمس، تزيين عدد من طائرات أسطولها بملصق اليوبيل الذهبي احتفالاً بالعام الخمسين لتأسيس دولة الإمارات، لتجوب من الآن ودخولاً على العام المقبل جميع محطات الناقلة، وتساهم في نشر رسالة اليوبيل الذهبي عبر العالم.

ويتضمن الملصق عبارة «الإمارات العربية المتحدة 50» بالعربية والإنجليزية باللون الذهبي، ويغطي جانبي الطائرة، مع المحافظة على الألوان المميزة لطيران الإمارات. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «استوحينا الفكرة من الرؤية والتصميم والشغف والروح الخلاقة التي تحلى بها الآباء المؤسسون، ورحلة الخمسين عاماً الحافلة بالإنجازات التي دشنوها لتشكيل دولة ألهمت العالم. فقد أصبحت الإمارات العربية المتحدة اليوم من أكثر البلدان تواصلاً مع العالم، وأطلقت مهمة فضائية.

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