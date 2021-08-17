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    آخر تحديث للقائمة الخضراء لزوار أبوظبي

    المصدر:
    • البيان
    التاريخ:

    نشرت طيران الاتحاد عن آخر تحديث لقائمة الدول والمناطق والأقاليم والمناطق المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي، والمعروفة بالقائمة "الخضراء"، وهي كالتالي:

    • أستراليا
    • ألبانيا
    • البحرين
    • التشيك
    • السعودية
    • السويد
    • الصين
    • ألمانيا
    • المجر
    • أوكرانيا 
    • إيرلندا
    • بروناي
    • بلجيكا
    • بلغاريا
    • بولندا
    • تايوان (جمهورية الصين الشعبية)
    • رومانيا
    • سنغافورة
    • سويسرا
    • سيشيل
    • صربيا
    • كندا
    • كوريا الجنوبية
    • مالطا
    • موريشيوس
    • مولدوفا
    • نيوزيلندا
    • هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)

    وأهابت إنه يتم تحديث هذه القائمة بناء على تطورات انتشار فيروس كوفيد-19 عالميًا، وقد تتغير أسماء الدول المصرح بها.

    أكدت أن القائمة سارية اعتبارًا من 18 أغسطس 2021، من الساعة 2:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

    كما كشفت عن ممرات السفر الآمنة للمطعمين بالكامل ضد فيروس كوفيد-19 (تلقيت الجرعة النهائية قبل 28 يومًا على الأقل من السفر)، حيث لن يُطلب منهم أيضًا الحجر الصحي عند السفر بين أبوظبي والدول التالية:

    البحرين
    اليونان
    سيشل
    صربيا

    كلمات دالة:
    • طيران الاتحاد،
    • أبوظبي
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