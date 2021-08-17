آخر تحديث للقائمة الخضراء لزوار أبوظبي
نشرت طيران الاتحاد عن آخر تحديث لقائمة الدول والمناطق والأقاليم والمناطق المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي، والمعروفة بالقائمة "الخضراء"، وهي كالتالي:
• أستراليا
• ألبانيا
• البحرين
• التشيك
• السعودية
• السويد
• الصين
• ألمانيا
• المجر
• أوكرانيا
• إيرلندا
• بروناي
• بلجيكا
• بلغاريا
• بولندا
• تايوان (جمهورية الصين الشعبية)
• رومانيا
• سنغافورة
• سويسرا
• سيشيل
• صربيا
• كندا
• كوريا الجنوبية
• مالطا
• موريشيوس
• مولدوفا
• نيوزيلندا
• هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)
وأهابت إنه يتم تحديث هذه القائمة بناء على تطورات انتشار فيروس كوفيد-19 عالميًا، وقد تتغير أسماء الدول المصرح بها.
أكدت أن القائمة سارية اعتبارًا من 18 أغسطس 2021، من الساعة 2:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما كشفت عن ممرات السفر الآمنة للمطعمين بالكامل ضد فيروس كوفيد-19 (تلقيت الجرعة النهائية قبل 28 يومًا على الأقل من السفر)، حيث لن يُطلب منهم أيضًا الحجر الصحي عند السفر بين أبوظبي والدول التالية:
البحرين
اليونان
سيشل
صربيا