آخر تحديث للقائمة الخضراء لزوار أبوظبي

المصدر: البيان

نشرت طيران الاتحاد عن آخر تحديث لقائمة الدول والمناطق والأقاليم والمناطق المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي، والمعروفة بالقائمة "الخضراء"، وهي كالتالي:

• أستراليا

• ألبانيا

• البحرين

• التشيك

• السعودية

• السويد

• الصين

• ألمانيا

• المجر

• أوكرانيا

• إيرلندا

• بروناي

• بلجيكا

• بلغاريا

• بولندا

• تايوان (جمهورية الصين الشعبية)

• رومانيا

• سنغافورة

• سويسرا

• سيشيل

• صربيا

• كندا

• كوريا الجنوبية

• مالطا

• موريشيوس

• مولدوفا

• نيوزيلندا

• هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)

وأهابت إنه يتم تحديث هذه القائمة بناء على تطورات انتشار فيروس كوفيد-19 عالميًا، وقد تتغير أسماء الدول المصرح بها.

أكدت أن القائمة سارية اعتبارًا من 18 أغسطس 2021، من الساعة 2:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما كشفت عن ممرات السفر الآمنة للمطعمين بالكامل ضد فيروس كوفيد-19 (تلقيت الجرعة النهائية قبل 28 يومًا على الأقل من السفر)، حيث لن يُطلب منهم أيضًا الحجر الصحي عند السفر بين أبوظبي والدول التالية:

البحرين

اليونان

سيشل

صربيا

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز