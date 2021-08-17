«فيوتشر وورلد» يفتح آفاقاً جديدةً لقطاع التجزئة بالإمارات

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أكد سايمون بيرجر، مؤسس مجموعة «فيوتشر»، أن مهرجان «فيوتشر وورلد» سوف يفتح آفاقاً جديدة لقطاع التجزئة والتجارة في الإمارات ودول مجلس التعاون.

وأوضح في تصريحات لـ«البيان» أن «مجموعة فيوتشر» أجرت بحثاً شاملاً حول جميع المراكز التجارية والثقافية الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط، واستقرت في النهاية على اختيار الإمارات والعاصمة أبوظبي لكي تستضيف المؤتمر في ديسمبر المقبل.

وأضاف أن الإمارات تجذب الأحداث العالمية وهي مهيأة بشكل استثنائي لاستيعاب مهرجان «فيوتشر وورلد» في حقبة ما بعد «كوفيد 19».

وأفاد سايمون بيرجر بأن مهرجان «فيوتشر وورلد» يعد الحدث الأول من نوعه في العالم وسوف ينطلق في الإمارات بحضور واسع النطاق لكبرى العلامات التجارية وتجار التجزئة ومقدمي الحلول والتقنيين والمؤثرين ورواد الأعمال، وسوف تستمر فعالياته على مدار 3 أيام، وفي ختام المهرجان سوف يصدر توصيات حول المكانة الرائدة لقطاعي التجزئة والتجارة في الإمارات.

وأشار إلى أن أبوظبي تعد المكان الأفضل لإقامة المهرجان، إذ تفتخر ببيئة تعزز قطاع التجزئة ضمن نهج مستدام، كما أن الإمارات وجهة عالمية من الدرجة الأولى للعمل والترفيه.

ثقة قوية

وحول استضافة الإمارات المهرجان وما يمثله من عودة النشاط وانحسار الجائحة، أكد سايمون بيرجر أن الإمارات نجحت بالفعل في تنظيم العديد من الفعاليات المهمة في الفترة الماضية، وسنعمل على تنظيم المهرجان في أكثر الظروف أماناً قدر الإمكان، مشيراً إلى أن استضافة «فيوتشر وورلد» في أبوظبي مؤشر واضح إلى الثقة القوية التي يتمتع بها والطريقة الحكيمة التي تدار بها الفعاليات.

فعاليات متعددة

وحول طبيعة المهرجان ودوره في دعم قطاع الأعمال بأبوظبي، أكد أن المهرجان متعدد الفعاليات ويتم من خلاله دمج قطاعات الترفيه والأعمال ويسمح للمستهلكين بمتابعة مستقبل العلامات التجارية من جميع أنحاء العالم، كما يوفر منصة يمكن بوساطتها للعلامات التجارية الجديدة والمعروفة الحصول على العرض الذي يحتاجون إليه.

وأضاف إن اليوم الأول من المهرجان سيشهد قمة ثنائية لرجال الأعمال ترحب بالمهتمين بترقية خدمات الترفيه وعقد اللقاءات المتبادلة وتطوير سبل التعاون حول مستقبل الأعمال في قطاعاتهم الفردية.

وأشار إلى أن الحدث سيوفر ميزة تجمع القادة والمسؤولين في الشركات والعلامات التجارية الكبرى وتجار التجزئة في مناقشات تنصهر فيها الأفكار والخطط لتحقيق إنجازات تفيد الجمهور في الإمارات.

وسيحظى الزوار بفرصة الاستماع إلى متحدثين دوليين وإقليميين ملهمين، ما سيساهم في بلورة رؤى حول تعزيز قطاع الترفيه في أبوظبي.

ترفيه وابتكار

وأضاف إن المهرجان سوف يكون جديداً تماماً ويمتد على مدى ثلاثة أيام ويركز على الترفيه والابتكار وأسلوب الحياة، وسوف يشهد عروضاً وتجارب فريدة تسمح للزوار بالتعبير عن أنفسهم من خلال الموسيقى والثقافة والمشاركة في مناقشات هادفة مع أصحاب الشركات والخبراء في عالم الأعمال بمشاركة مجموعة كبيرة من العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية ومنها «هارودز» و«إتش آند إم» و«أديداس» و«بوما» و«سبيس NK» و«بولير روم» و«فايس» و«ناسا» و«زووم» وغيرها.

وقال: نحن متحمسون للغاية لإطلاق الحدث مع بداية الموسم الشتوي لعام 2021، وقد حظينا بدعم قوي من قبل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ونهدف إلى تحقيق نجاح غير مسبوق للمهرجان.

وحول طبيعة الشراكة بين «مجموعة فيوتشر» ودائرة الثقافة والسياحة، أكد أن الدائرة داعم قوي من البداية ونحن سعداء بالعمل من كثب معهم وقد شكلنا العديد من الشراكات الاستراتيجية وشملت أيضاً قطاع التجزئة في أبوظبي ومنارة السعديات ووفقاً للشراكة مع الدائرة، نتطلع ليكون المهرجان حدثاً ناجحاً وعلامة فارقة على الصعد كافة، إذ تجتمع العلامات التجارية ورواد التجزئة والمستهلكون لبحث أحدث الاتجاهات والرؤى حول البيع بالتجزئة والتسويق والتجارة.

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